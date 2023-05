Der Tesla Model Y kam im ersten Quartal 2023 offenbar richtig in Fahrt. AP/Tesla Motors

Nach Bekanntwerden eines Datenlecks bei Tesla, das heikle Interna des Unternehmens an die Öffentlichkeit treten ließ, gibt es auch eine gute Nachricht für den Autohersteller. Das Model Y könnte im abgelaufenen ersten Quartal 2023 offenbar das meistverkaufte Auto der Welt sein, wie aus den Daten des Branchenanalysten Jato Dynamics hervorgeht.

Die Analysten berufen sich für diese Behauptung laut motor1.com auf die Daten von 53 Märkten sowie auf Schätzungen für den Rest der Welt. Demnach soll sich das Model Y von Anfang Jänner bis Ende März mehr als 267.000 mal verkauft haben, die nachfolgenden vier Plätze werden alle von Hersteller Toyota belegt, und zwar mit den Modellen Corolla, Hilux, RAV4 und Camry.

Damit musste aber nicht nur der Corolla seinen Spitzenplatz räumen, erstmals dürfte es somit auch ein Elektroauto auf den ersten Platz des Verkaufsrankings geschafft haben. Sollte die Nachfrage weiterhin bestehen bleiben, könnte das Model Y dieses Jahr sogar mehr als eine Million Mal verkauft werden. Ein Wert, der zuletzt ebenfalls nur vom Toyota Corolla erreicht werden konnte.

Am besten verkauft sich das Model Y in Kalifornien und in Europa, auch in China sollen die Verkäufe laut Jato Dynamics stark zugenommen haben. Verantwortlich für den starken Absatz dürften nicht zuletzt die Preissenkungen bei Tesla sein. Nicht in jeder Hinsicht ein Erfolgsrezept: Erst im April hatte Konzernchef Elon Musk erklärt, dass Tesla dem Umsatzwachstum Vorrang vor dem Gewinn einräumen werde, nachdem das Unternehmen sein Margenziel verfehlt hatte. Wegen schwieriger Zeiten habe das Unternehmen entgegen bisheriger Firmenphilosophie auch damit begonnen, erstmals Werbung für seine Fahrzeuge zu schalten. (red, 27.5.2023)