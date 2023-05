Auszeichnung für Nicolas Seiwald APA/GEORG HOCHMUTH

Wien - Der Bundesliga-Spieler der Saison heißt Nicolas Seiwald. Der 22-jährige Mittelfeldspieler von Meister Red Bull Salzburg setzte sich in der unter den Präsidenten, Managern und Trainern der Liga durchgeführten Wahl vor Keito Nakamura (LASK) und Alexander Prass (Sturm Graz) durch. Zum besten Tormann wurde Salzburgs Philipp Köhn gewählt, Trainer der Saison ist Sturms Christian Ilzer.

Als Spieler der Saison tritt Seiwald in die Fußstapfen von Jakob Jantscher. Der mittlerweile 12-fache ÖFB-Nationalspieler agierte in der laufenden Saison als absoluter Leistungsträger der Bullen und verbuchte einen wesentlichen Anteil am erneuten Titelgewinn. Im Sommer wechselt Seiwald nach drei Meistertiteln und (bis dato) 76 Bundesliga-Spielen in die deutsche Bundesliga zu RB Leipzig.

Zuvor erhält er am Sonntag aber noch den Pokal für den Spieler der Saison im Rahmen der Salzburger Meisterfeier. Ebenfalls geehrt wird Köhn. Der Schweizer setzte sich bei der Wahl zum Tormann der Saison vor Alexander Schlager (LASK) und Niklas Hedl (Rapid) durch. Die zum zweiten Mal vergebene Auszeichnung als Newcomer des Jahres geht an Emanuel Emegha von Sturm Graz. Der 20-Jährige Angreifer stellte seine Torgefahr mit bis dato neun Treffern unter Beweis und konnte mit den Grazern sowohl die Vizemeisterschaft als auch den Cuperfolg bejubeln.

Ebner Schiri der Saison

Ilzer gewann in seinem dritten Jahr bei Sturm erstmals die Auszeichnung zum Trainer der Saison und verwies Markus Mader (Lustenau) und Peter Pacult (Klagenfurt) auf die Plätze. Zum Schiedsrichter der Saison wurde Stefan Ebner gewählt. Damit ging die Auszeichnung in dieser Kategorie im zehnten Jahr des Bestehens erstmals nicht an Harald Lechner. (APA, 27.5.2023)