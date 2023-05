Für Dominic Thiem beginnt das Paris-Abenteuer am Montag. APA/AFP/JAVIER SORIANO

Paris - Dominic Thiem startet am Pfingstmontag in seine zehnten French Open in Paris. Dies wurde am Samstag bekannt. Der zweifache Paris-Finalist aus Lichtenwörth bekommt es in der ersten Runde mit dem Argentinier Pedro Cachin zu tun. Thiem trainierte am Samstagvormittag bereits eine Stunde mit dem Russen Andrej Rublew in Roland Garros.

Vom Österreicher-Quartett sind hingegen Qualifikant Sebastian Ofner und Lucky Loser Jurij Rodionov schon am Sonntag im Einsatz, Rabat-Finalistin Julia Grabher spielt erst am Dienstag.

Ofner startet als erster Österreicher auf Platz sechs in die French Open, das Match gegen den US-Amerikaner Maxime Cressy ist für 11 Uhr angesetzt. Der Steirer spielt erstmals gegen den Weltranglisten-42.

Rodionov spielt die vierte Parte nach 11 Uhr auf Platz 14 erneut gegen den Franzosen Lucas Pouille und möchte sich da freilich revanchieren. Der Niederösterreicher war nach seiner Niederlage gegen Pouille als Lucky Loser doch noch in den Bewerb gerutscht und das Los bescherte ihm ein Re-Match mit Pouille.

Die genauen Beginnzeiten der Matches von Thiem und Grabher werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. (APA, red, 27.5.2023)