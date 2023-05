Liebe Leserin, lieber Leser,

Tonstudios und Proberäume sind nett, aber nicht nötig: Vom Unterricht mit der VR-Brille bis zum Songwriting mit KI haben Hobbymusiker viele neue Werkzeuge an der Hand. Ein Aufruf für Experimentierfreudige.

Außerdem: Bislang ist bei Neuralink eigentlich nicht viel nach Plan gelaufen. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen für die Entwicklung von Gehirnimplantaten musste in der Vergangenheit neben Rückschlägen auch viel Kritik einstecken. Jetzt hat die zuständige Zulassungsbehörde in den USA eine Genehmigung für Humanstudien erteilt.

Und: Hardwarespezialist Logitech traut sich mit einer neuen Spielkonsole jetzt auch auf den europäischen Markt. G Cloud, so der Name des Handhelds, setzt dabei voll und ganz auf Cloud-Gaming. Wie das im Alltag funktioniert und was G Cloud sonst noch bieten kann, hat sich DER STANDARD in einem Test angesehen.

