BVB erreicht im Heimspiel gegen Mainz nur Remis, Bayern müht sich zu Sieg gegen Köln - Schalke nach 2:4 in Leipzig abgestiegen

Dortmund trägt Trauer. REUTERS

Dortmund/Köln - Bayern München hat mit einem 2:1-Auswärtssieg in Köln am letzten Spieltag den deutschen Meistertitel fixiert. Der Serienmeister profitierte von einem Selbstfaller von Titelkonkurrent Borussia Dortmund, der BVB schoss erst in der 96. Minute das 2:2 gegen Mainz 05. (red, 27.5.2023)

Umfassender Bericht folgt!