Anna Hall glänzte in Götzis. IMAGO/Belga

Götzis - Die US-Amerikanerin Anna Hall hat am Samstag beim Mehrkampfmeeting der Leichtathleten in Götzis eine bravouröse Leistung gezeigt. Die US-Amerikanerin kam nach vier der sieben Bewerbe auf 4172 Punkte, in der Mehrkampfgeschichte war an einem ersten Tag nur Jackie Joyner-Kersee besser. Im Zehnkampf führt Topfavorit Damian Warner aus Kanada mit 4531 Punkten knapp vor Landsmann Pierce Lepage (4.513).

"Das ist verrückt, ich habe keine Worte", sagte Hall, die auf den 7.000er losgeht. Zweite war im Siebenkampf die Polin Adrianna Sulek (3936), Dritte die Britin Katarina Johnson-Thompson (3930). Die Österreicherinnen Chiara-Belinda Schuler (3492), Sarah Lagger (3482) und Isabel Posch (3481) kamen im Paket von 21 bis 23. "Es gibt keine Disziplin, wo ich nicht gut war, damit bin ich voll zufrieden", sagte Schuler, die in der Vorbereitung mit ein paar Problemen kämpfte, im ORF-TV-Interview.

Der mit Hüftproblemen kämpfende Warner sprach von einem "harten Tag", es habe sich wie ein ständiger Kampf angefühlt. Dritter ist der Australier Ashley Moloney (4.497), Österreicher ist keiner am Start. Für den Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer war das Meeting nach drei ungültigen Versuchen im Weitsprung zu Ende, das war ihn auch bei der Hallen-EM im März in Istanbul passiert. Bei der WM 2022 in Eugene gewann er im Spezialbewerb Bronze. (APA, 27.5.2023)