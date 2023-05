Justine Triet gewinnt die Goldene Palme für "Anatomie eines Falls" APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON

Cannes – Die französische Filmemacherin Justine Triet hat als dritte Frau überhaupt für ihren Film "Anatomie eines Falls" die Goldene Palme gewonnen. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller spielt darin eine Frau, die des Mordes an ihrem Ehemann verdächtigt wird. "Es ist der intimste Film, den ich je gemacht habe", sagte Triet bei der Preisverleihung am Samstag in Cannes.

Am Samstag wurden bei den Filmfestspielen die Hauptpreise vergeben. Die wichtigsten Auszeichnungen im Überblick:

GOLDENE PALME: "Anatomy of a Fall" von Justine Triet (Frankreich)

GROSSER PREIS DER JURY: "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer

PREIS DER JURY: "Fallen Leaves" von Aki Kaurismäki

BESTE SCHAUSPIELERIN: Merve Dizdar für "About Dry Grasses" von Nuri Bilge Ceylan

BESTER SCHAUSPIELER: Koji Yakusho für "Perfect Days" von Wim Wenders

BESTE REGIE: Tran Anh Hung für "La Passion de Dodin Bouffant"

BESTES DREHBUCH: Yuji Sakamoto für "Monster" von Hirokazu Koreeda

CAMERA D'OR für den besten Debütfilm: "Inside The Yellow Cocoon Shell" von Thien An Pham

GOLDENE PALME für den besten Kurzfilm: "27" von Flóra Anna Buda (APA, 27.5.2023)