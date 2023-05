Als die heute im Birch Aquarium in San Diego lebende Meeresschildkröte 2013 in New Jersey gefunden wurde, war sie in einem erbärmlichen Zustand. Sie war in den Kühlzulauf eines Kraftwerks geraten und konnte sich von dort offenbar nicht aus eigener Kraft befreien. Das junge Weibchen war stark untergewichtig und ein Teil am Rand seiner Schale ausgebrochen.

Zunächst landete es in einem eigentlich auf Meeressäuger spezialisierten Rettungszentrum, ehe es nach drei Wochen ans South Carolina Aquarium überstellt wurde. Dort stellte man fest, dass das Reptil der Art "unechte Karettschildkröte" wohl von Geburt an an Skoliose (Verformung der Wirbelsäule) und Lähmung der beiden Hinterflossen litt und bei einer Auswilderung wohl schlechte Überlebenschancen hätte.

Schließlich wurde es 2014 nach San Diego gebracht und legte über die Jahre deutlich an Gewicht zu. Doch darüber hinaus war der Gesundheitszustandes des Tieres 2017 immer noch prekär. Das Loch im Panzer führte in Kombination mit dem starken Wachstum der Schildkröte dazu, dass ihre Schutzschale sich immer stärker nach unten krümmte. Veterinärmediziner befürchteten zukünftige Probleme für ihr Verdauungs- und Ausscheidungssystem.

Technology Helps Sea Turtle Thrive

Birch Aquarium at Scripps

Panzer mit 3D-Modell geflickt

Schließlich fand man Verbündete im Digital Media Lab der Geisel Library, mit denen gemeinsam man eine Prothese für den Panzer entwickelte – den ersten seiner Art. Diese erstellte man auf Basis einer Computertomographie sowie eines 3D-Scans. Dabei entschied man sich, einen Teil der intakten Hälfte des Panzers zu kopieren, um die Lücke auf der anderen Seite zu füllen.

Das Ergebnis erzielte eine perfekte Passform. Und es hilft der Schildkröte auch sechs Jahre später noch, wie die zuletzt vorgenommene, jährliche Gesundenuntersuchung, inklusive Vermessung und Blutuntersuchung, des Tieres zeigt. Die Schildkröte ist deutlich gewachsen und hat weiter an Gewicht zugelegt, berichtet People.

Wog sie bei ihrer Auffindung 2013 nur rund 44 Kilogramm, so sind es mittlerweile 95. Ihr Panzer wurde bei der Gelegenheit auch gründlich gereinigt und macht laut Verantwortlichen einen gesunden Eindruck. Es gehe ihr so gut wie nie zuvor, so die Betreuer.

Birch Aquarium: Annual Loggerhead Sea Turtle Checkup

Birch Aquarium at Scripps

Im Einsatz als Botschafterin

Die Prothese wurde aus rigidem, weißen Kunststoff gedruckt und sitzt an zwei Befestigungen, die mit Meereswasser-tauglichem Epoxyharz angebracht wurden. Als Verbindung fungiert ein Kunststoffkabel mit Ratsche, das einerseits den nötigen Halt bietet, gleichzeitig aber auch Spielraum für das Wachstum des Tieres lässt. An das Implantat ist zudem eine Neoprentasche mit Gewichten angebracht, um dem Auftrieb durch den Kunststoff zu kompensieren.

Unechte Karettschildkröten können ausgewachsen ein Gewicht von etwa 110 Kilogramm erreichen. Bis dahin dürfte für das Exemplar in San Diego, das dort als Botschafterin für bedrohte Meerestiere dient, ein Austausch mit einer neuen, größeren Prothese fällig werden. (gpi, 28.5.2023)