Olivier Giroud, Matchwinner. Tano Pecoraro/LaPresse via AP

Bologna - Der FC Bologna hat in seinem letztem Saison-Heimspiel in der italienischen Fußball-Serie-A gegen Meister SSC Napoli ein Unentschieden erkämpft. Die Mannschaft der ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic und Stefan Posch, die in der Startelf standen, trotzten den Süditalienern am Sonntag in der 37. Runde nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1) ab. SSC-Star Victor Osimhen erzielte einen Doppelpack (14.,54.), für Bologna trafen Lewis Ferguson (63.) und Lorenzo De Silvestri (84.).

Arnautovic wurde nach einer Stunde, Posch nach 74 Minuten ausgetauscht. In der Tabelle bleibt die Truppe von Thiago Motta mit 51 Punkten Elfter. Zum Saisonabschluss wartet auf Bologna ein Auswärtsspiel in Lecce. Napoli darf seine erfolgreiche Saison mit einem Heimspiel gegen Absteiger Sampdoria Genua beenden.

AC Milan sicherte sich mit einem 1:0-Erfolg über Juventus Turin einen Platz unter den besten vier der Serie A und damit die Teilnahme an der Champions League. Den Treffer erzielte Olivier Giroud in der 40. Minute. (APA, 28.5.2023)