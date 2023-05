Der Amtsinhaber schnitt in Österreich im internationalen Vergleich besonders gut ab. Bei Feiern in Wien soll vereinzelt der verbotene Wolfsgruß gezeigt worden sein

73,88 Prozent der Auslandstürkinnen und -türken in Österreich stimmten für Erdoğan. APA/AFP/ALEX HALADA

Ankara – Die in Österreich lebenden türkischen Staatsbürger haben auch bei der Stichwahl mit großer Mehrheit für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan gestimmt. Fast 74 Prozent der wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Österreich gaben ihm nach vorläufigen Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ihre Stimme. Damit schnitt Erdoğan in Österreich erneut deutlich besser ab als insgesamt. In Wien wurde die Wiederwahl Erdoğans von dessen Fans am Sonntagabend lautstark gefeiert.

Nach Auszählung von mehr als 91 Prozent der Wahlurnen stimmten 73,88 Prozent der Auslandstürkinnen und -türken in Österreich für den Amtsinhaber, 26,12 Prozent wählten dessen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Offizielle Zahlen der Wahlbehörde zum Ergebnis der Stichwahl in Österreich lagen zunächst noch nicht vor. In der ersten Runde der Präsidentenwahl vor zwei Wochen hatten knapp 72 Prozent der Austro-Türken für Erdoğan gestimmt.

Erdoğan schnitt in Österreich im internationalen Vergleich besonders gut ab. Besser als in der Heimat war das Ergebnis für den Amtsinhaber auch erneut in anderen europäischen Ländern mit großen türkischen Communitys allen voran Deutschland, wo laut vorläufigen Ergebnissen rund 67,4 Prozent für Erdogan stimmten, Frankreich (66,6 Prozent), Niederlande (70,4 Prozent) und Belgien (74,9). Dagegen lag in Ländern wie Großbritannien, Schweden oder der Schweiz Kılıçdaroğlu voran.

Feiern in Wien-Favoriten

Zahlreiche Fans des türkischen Präsidenten feierte am Sonntagabend in Wien den Wahlsieg. Auf Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie am Reumannplatz in Wien-Favoriten lautstark Feiernde türkische Fahnen schwenkten. Besondere Vorkommnisse gab es dabei laut Polizei keine. Auch die Verkehrslage sei unter Kontrolle, hieß es auf APA-Anfrage.

Puls 24 berichtete unterdessen, dass bei Feiern in Favoriten offenbar der Wolfsgruß gezeigt wurde. Das Handzeichen wird seit 2019 vom Innenministerium unter den verbotenen islamistischen und nationalistischen Symbolen gelistet. Verstöße werden mit bis zu 4.000 Euro (im Wiederholungsfall 10.000 Euro) geahndet.

Die Wahlbeteiligung hatte in der zweiten Wahlrunde in Österreich mit 57,6 Prozent ein Rekordniveau erreicht. Rund 108.000 türkische Staatsbürger waren hierzulande wahlberechtigt. Abgestimmt werden konnten in Wien, Salzburg, Bregenz, Linz, Graz und Innsbruck. (APA, red, 29.5.2023)