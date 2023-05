Der britische Rockmusiker Roger Waters weist Vorwürfe gegen ihn zurück. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Frankfurt am Main - Angesichts polizeilicher Ermittlungen wegen Verdachts auf Volksverhetzung in Berlin hat der britische Rockmusiker Roger Waters in Frankfurt Teile seiner Show geändert. Weil er die Geschichte der Frankfurter Festhalle kenne, verzichte er darauf, sich im zweiten Teil seiner Show "als Demagoge" zu verkleiden, sagte Waters Sonntagabend. Er fühle das Leid, das den Menschen 1938 in der Halle widerfahren sei. Er wisse, dass ihm viele Menschen vorwerfen, ein Antisemit zu sein.

"Das bin ich nicht", sagte Waters zum Jubel vieler Zuschauer. Kurzzeitig brach der Musiker auch in Tränen aus. Waters wurde zuletzt immer wieder Antisemitismus vorgeworfen. Deutschlandweit hatte es viel Kritik an den Konzerten des britischen Musikers gegeben. In Frankfurt hatten am Sonntag rund 500 Menschen gegen den Auftritt des Pink-Floyd-Mitbegründers protestiert. In der Frankfurter Festhalle waren im Zuge der Pogromnacht mehr als 3.000 jüdische Männer zusammengetrieben und misshandelt worden, um anschließend deportiert zu werden.

Am Sonntag protestierten Hunderte gegen das Konzert von Roger Waters in Frankfurt am Main. AP/Michael Probst)

Vorwurf der Volksverhetzung zurückgewiesen

Der 79-jährige Waters hatte bei seinem Konzert in der Vorwoche einen langen schwarzen Ledermantel und eine rote Armbinde und somit eine an die SS erinnernde Kleidung getragen. "Die Elemente meines Auftritts, die in Frage gestellt wurden, sind ganz klar ein Statement gegen Faschismus, Ungerechtigkeit und Bigotterie in all ihren Formen", stellt Waters nun klar: "Der Versuch, diese Elemente als etwas anderes darzustellen, ist unaufrichtig und politisch motiviert. Die Darstellung eines gestörten faschistischen Demagogen ist seit Pink Floyds 'The Wall' im Jahr 1980 ein Merkmal meiner Shows."

Waters wies den Vorwurf der Volksverhetzung weit von sich. "Mein kürzlicher Auftritt in Berlin hat böswillige Angriffe von denen hervorgerufen, die mich verleumden und zum Schweigen bringen wollen, weil sie mit meinen politischen Ansichten und moralischen Prinzipien nicht einverstanden sind", teilte der Sänger via Aussendung mit. Die Berliner Polizei hatte Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

Waters war bereits mehrfach durch antisemitische Äußerungen aufgefallen. Ihm wird zudem Nähe zur sogenannten BDS-Kampagne vorgeworfen, einer antiisraelischen Boykottinitiative. Zahlreiche Städte versuchen seither, Waters' Konzerte zu untersagen, scheitern dabei aber oft vor Gericht wie etwa zuletzt Frankfurt am Main. (APA, 29.5.2023)