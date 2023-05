Zwei Autos und eine Straßenbahn der Linie 18 waren am Sonntag gegen 19:30 Uhr in den Unfall involviert. Zwei Personen wurden schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Wien-Margareten auf der Siebenbrunnengasse gekommen. Dabei waren zwei Pkw und eine Straßenbahn der Linie 18 in Richtung Schlachthausgasse involviert. Feuerwehr, Berufsrettung und Polizei standen im Einsatz. Gegenüber der APA sprach die Landespolizeidirektion Wien von zehn Verletzten, zwei davon schwer. Der Unfall ereignete sich um 19.30 Uhr. (APA, 29.5.2023)