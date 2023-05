Kohle-Comeback in Frankreich, Willkommen Österreich, Liebe, Glück und Gott – So glaubt Österreich - mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Kohle-Comeback – Frankreichs Kohleausstieg gebremst Durch den Krieg in der Ukraine und den maroden Zustand der AKWs erhöht sich auch in Frankreich das Blackout-Risiko. Das Kohlekraftwerk Saint-Avold wurde drei Monate nach seiner Stilllegung wieder hochgefahren. Die ökologische Wende muss warten. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Klima wandelt Wildnis – Zwischen Anpassung und Artensterben Dieses Universum-Spezial beleuchtet das Leben der Tiere in In- und Ausland und deren Umgang mit dem Klimawandel. Durch die Sendung führen Christa Kummer und Tarek Leitner. Bis 22.00, ORF 2

20.15 GAUNERKOMÖDIE

Logan Lucky (USA 2017, Steven Soderbergh) Eine "Geldautobahn" unter einer Autorennstrecke wollen die Logan-Brüder (Adam Driver und Channing Tatum) knacken, Unterstützung kommt vom Tresorspezialisten Joe Bang (Bond-Darsteller Daniel Craig in seiner komischsten Rolle). Mit der gutgelaunten Gaunerkomödie meldete sich Steven Soderbergh als Kinoregisseur zurück. Bis 22.35, ATV

Diesmal als Knastbruder und Tresorspezialist im Einsatz: Daniel Craig in "Logan Lucky", 20.15 Uhr, ATV. imago images/Everett Collection

21.55 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann und Grissemann sind diesmal Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner und Köchin Parvin Razavi. Bis 22.55, ORF 1

22.35 KLASSISCH GRUSELIG

Stephen Kings Es (Stephen King’s It, USA 1990, Tommy Lee Wallace) In Derry, einer Kleinstadt in Neuengland, verschwinden Kinder oder werden ermordet. Bibliothekar Mike (Tim Reid) ahnt, wer der Mörder sein könnte. In seiner Kindheit wurde seine Heimatstadt von einem ähnlichen Grauen heimgesucht. Bis 2.15, Kabel eins

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Liebe, Glück und Gott – So glaubt Österreich Wie ist das mit der Liebe? Was ist Gerechtigkeit? Wie umgehen mit Schuld, Tod und Sterben? Clara Akinyosoye hat mit Menschen in Österreich über diese Fragen gesprochen. Um 23.05 folgt So sind wir – Die Träume der Jungen. Bis 23.45, ORF 2

Radiotipps

11.05 LESUNG

Radiogeschichten: "Landschaft mit Künstler" Von Gerald Murnane. Es liest Michael Dangl. Bis 11.25 Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama über das Antihomosexuellengesetz in Uganda. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Wenn die Arbeit niemals endet Was können Unternehmen tun, damit Ruhezeiten eingehalten werden? Bis 19.30, Ö1 (Astrid Ebenführer, 30.5.2023)