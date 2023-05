Die Waffenruhe der letzten Tage sollte eigentlich die Lieferung von humanitärer Hilfe in das Land ermöglichen, laut den Vermittlern brachen allerdings beide Seiten die Feuerpause. APA/AFP/-

Khartum - Wenige Stunden vor Ende einer brüchigen Waffenruhe im Sudan am Montagabend ist die Entscheidung über eine Verlängerung der Feuerpause ungewiss. De-facto-Präsident und Befehlshaber der sudanesischen Armee Abdel Fattah al-Burhan sagte dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera am Montagnachmittag zwar, alle Bemühungen müssten sich auf eine Waffenruhe zu humanitären Zwecken konzentrieren. Gleichzeitig warf er den rivalisierenden, paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF), die gegen die Armee kämpfen, vor, die Feuerpause gebrochen zu haben.

Die von den USA und Saudi-Arabien vor gut einer Woche vermittelte Waffenruhe sollte eigentlich die Lieferung von humanitärer Hilfe in das Land ermöglichen. Laut den Vermittlern brachen allerdings beide Seiten die Feuerpause. Unter der Woche gab es in der Hauptstadt Khartum immer wieder Berichte über Schießereien, Luftangriffe, Bombenanschläge und Plünderungen durch beide Seiten. Auch im Westen des Landes ist es laut dem Koordinator des Uno-Flüchtlingshilfswerks in Darfur zuletzt zu schweren Kämpfen gekommen. Daher sei es unmöglich gewesen, humanitäre Hilfe in der Region zu leisten.

In dem Land am Horn Afrikas war ein lange schwelender Machtkampf am 15. April gewaltsam eskaliert. Die Armee kämpft gegen die RSF seines ehemaligen Vizes Mohammed Hamdan Dagalo. Die beiden Generäle hatten sich 2021 gemeinsam an die Macht geputscht, zerstritten sich später jedoch. (APA, 29.5.2023)