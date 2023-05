Die Aufnahmen unterscheiden sich wie Tag und Nacht: Auf einem Video sieht man junge Ukrainerinnen und ein paar junge Männer, die bei lauwarmen Temperaturen im Kiewer Zentrum tanzen und singen. Es sind Szenen, die sich trotz Kriegszustands am Sonntagabend abgespielt haben – dem 1541. Jahrestag der Gründung der Stadt.

Einige Stunden später erscheinen neue Videos aus der ukrainischen Hauptstadt, die vom totalen Gegenteil zeugen: Darauf sind Explosionen und Sirenen zu hören und Rauchfahnen zu sehen. Später folgen Aufnahmen aus mit Menschen vollgestopften Kiewer U-Bahn-Stationen, die erneut als Luftschutzbunker herhalten müssen.

Die zweite Nacht in Folge mussten die Menschen, darunter zahlreiche Kinder, in Kiew und anderen Regionen der Ukraine wegen Angriffen die Schutzräume aufsuchen. REUTERS

Die Nacht auf Montag war die zweite Nacht in Folge, in der die russischen Streitkräfte Kiew massiv aus der Luft angegriffen haben. In der Nacht auf Sonntag hatte Russland quasi zum Geburtstag der Stadt den schwersten Drohnenangriff auf Kiew seit Kriegsbeginn verübt. Die Stadt war dabei nach ukrainischen Angaben mit insgesamt 54 Drohnen attackiert worden – davon seien 52 abgeschossen worden, dennoch hatte es zwei Tote, mehrere Verletzte und Gebäudebrände gegeben. Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte daraufhin 50 Jahre währende Sanktionen gegen den Iran, der die Drohnen gefertigt beziehungsweise an Russland geliefert haben soll.

Angriffe auf Militäranlagen

Nach der zweiten Angriffswelle am Montag sprach die Kiewer Militärverwaltung von 40 abgefangenen Drohnen und Raketen. "Wieder eine schwierige Nacht für die Hauptstadt", schrieb Bürgermeister Witali Klitschko auf Telegram. Am Vormittag waren in Kiew abermals Explosionen zu hören.

Auch aus anderen Teilen des Landes wurden am Montag nächtliche Angriffe gemeldet. Im südlichen Odessa wurde der Hafen bei einem Brand beschädigt.

Russland gab an, außerdem mehrere ukrainische Luftstützpunkte attackiert zu haben. Die Ukraine räumte entgegen ihrer bisherigen Kommunikationsstrategie ein, dass die Landebahn einer Militärbasis in der westlichen Region Chmelnyzkyj repariert werden müsse und fünf Flugzeuge außer Gefecht seien.

Nach den monatelangen Angriffsserien auf die Energieinfrastruktur nimmt Russland derzeit vermehrt militärische Einrichtungen und Materialdepots ins Visier, um die schleichende Gegenoffensive der Ukraine zu stören. Moskau wirft Kiew seit Tagen vor, vermehrt Ziele in Russland anzugreifen. Am Montag meldete der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erneut ukrainische Drohnenangriffe in mehreren Ortschaften. Dabei seien zwei Industrieanlagen beschädigt und einige Mitarbeiter verletzt worden.

Gegenoffensive der Ukraine

Indes hat Kreml-Chef Wladimir Putin den Austritt Russlands aus dem Abrüstungsvertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa vollzogen. Zu den Waffen, deren Stationierung der Vertrag regelt, zählen Kampf- und Schützenpanzer, schwere Artillerie, Kampfflugzeuge und -hubschrauber. Sein Verbündeter, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, lädt derweil andere Ex-Sowjetländer ein, dem Unionsstaat von Belarus und Russland beizutreten und dann ebenfalls taktische Atomwaffen zu erhalten.

Österreich hat einmal mehr aus Neutralitätsgründen bekräftigt, keine Soldaten zur Entminung in die Ukraine zu schicken. Man werde jedoch den International Trust Fund (ITF) mit zwei Millionen Euro unterstützen, der dann der Ukraine bei der Entminung hilft, kündigte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) an. (Flora Mory, 29.5.2023)