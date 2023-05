Der Brand brach in einem Krankenzimmer aus. Imago / Martin Wagner

Mödling - Bei einem Brand im Landesklinikum Mödling sind in der Nacht auf Dienstag nach Angaben der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) drei Menschen gestorben. Bei den Todesopfern handle es sich um Patienten, sagte LGA-Sprecher Matthias Hofer zur APA. Die Flammen seien aus vorerst unbekannter Ursache in einem Zimmer ausgebrochen. Für drei Personen in dem Raum kam laut dem Sprecher jede Hilfe zu spät. Rund 90 Patienten mussten verlegt werden. Feuerwehr und Rettung standen im Großeinsatz.

Kurz vor 1.00 Uhr war Alarm ausgelöst worden, in einer Aussendung der LGA wurde von "schneller Brandentwicklung" berichtet. Zehn Feuerwehren standen mit 173 Mitgliedern und 33 Fahrzeugen bei den Löscharbeiten im Einsatz. "Brand aus" wurde kurz vor 3.00 Uhr gegeben. "PatientInnen und MitarbeiterInnen sind in Sicherheit", teilte die LGA mit. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes war vor Ort. Die Angehörigen der Todesopfer seien bereits informiert werden, hieß es.

Station für Innere Medizin

Von den rund 90 Patienten wurde laut Hofer ein Teil ins Landesklinikum Baden transportiert, die anderen wurden innerhalb des Krankenhauses in Mödling verlegt. Das Rote Kreuz war mit 16 Rettungs- und sechs Notarzteinsatzfahrzeugen, einem Hubschrauber sowie einem vierköpfigen Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Die betroffene Station für Innere Medizin wurde gesperrt. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen. (APA, 30.5.2023)