In den frühen Dienstagmorgenstunden wurden Explosionen in der russischen Hauptstadt gemeldet. Dabei wurden nach offiziellen Angaben einige Personen verletzt

Einsatzkräfte vor einem beschädigten Gebäude in Moskau. REUTERS/SHEMETOV

Bewohner, die von lauten Explosionen aus dem Schlaf gerissen werden. Einsatzkräfte, die einen Tatort abriegeln und die Erstversorgung sicherstellen. Schäden an Wohngebäuden. Es sind Szenen, die für Kiew seit dem russischen Überfall vor mehr als einem Jahr quasi alltäglich geworden sind. Insbesondere seit Sonntagfrüh wird die ukrainische Hauptstadt erneut von russischen Streitkräften massiv aus der Luft angegriffen. Es handelt sich dabei laut Einschätzungen aus der Ukraine um die schwersten Drohnenangriffe auf die Stadt seit Kriegsbeginn.

Doch Dienstagfrüh waren es nicht nur die Bewohner Kiews, die von Explosionsgeräuschen geweckt wurden – sondern auch die Bewohner Moskaus. In den frühen Morgenstunden sind in den sozialen Medien Videos aufgetaucht, die Rauchfahnen über einem Vorort und möglicherweise den Abschuss einer Drohne zeigen. Was bisher über die Drohnenangriffe auf die russischen Hauptstadt bekannt ist.

Frage: Was genau ist passiert?

Antwort: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde Moskau Dienstagfrüh von acht unbemannten Flugobjekten angegriffen. Alle acht Drohnen wurden demnach von der Luftabwehr abgefangen. Drei Drohnen wurden mittels Störsignalen von ihrem Kurs abgebracht, die anderen fünf seien mit dem Panzir-Flugabwehrsystem in der Region Moskau abgeschossen worden. Zuvor war in sozialen Medien über bis zu 25 Drohnen berichtet worden, dafür gibt es bisher keine Bestätigung.

Frage: Sind Personen zu Schaden gekommen?

Antwort: Nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden bei dem Angriff zwei Personen verletzt, einer von ihnen sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zwei Wohnblöcke wurden zum Teil evakuiert, die Bewohner konnten demnach aber bereits zurückkehren. Zudem hätten die Angriffe "geringe Schäden an mehreren Gebäuden verursacht". Der Betrieb an den Moskauer Flughäfen sei von den Angriffen nicht beeinträchtigt worden.

Frage: Weiß man, wer hinter den Angriffen auf Moskau steht?

Antwort: Es ist bisher nicht klar, wer die Drohnen gestartet hat. Derzeit sind laut russischen Medien Ermittlungen in Gang. Unklar war zunächst auch, um welches Drohnenmodell es sich handelte. Das russische Verteidigungsministerium macht die Ukraine für den Angriff verantwortlich und spricht von einem "Terrorakt". Die ukrainische Staatsspitze hat sich zu den Vorfällen bisher nicht geäußert. In den sozialen Medien wird erneut viel über eine False-Flag-Aktion gemutmaßt, die der Kreml selbst inszeniert habe. Dafür gibt es aber bisher keinerlei Beweise.

Frage: Was weiß man über ukrainische Angriffe auf russisches Staatsgebiet?

Antwort: Die Ukraine weist klar zurück, Angriffe auf russischem Staatsgebiet zu verüben, und betont, dass sie die russischen Streitkräfte lediglich auf besetztem ukrainischem Gebiet (Cherson, Saporischschja, Luhansk, Donezk, Krim) bekämpft, um sie zu vertreiben. In jüngster Zeit werden aber immer öfter Angriffe auf russisches Staatsgebiet gemeldet – insbesondere in der russischen Grenzregion Belgorod. Zuletzt waren dort rechtsextreme Freiwilligenverbände, die aus russischen Staatsbürgern bestehen und an der Seite der Ukraine kämpfen, eingefallen. Außerdem werden immer wieder Drohnenangriffe auf russische Militär- und Industrieanlagen gemeldet. Anfang Mai war nach russischen Angaben ein Drohnenangriff auf den Senatspalast im Moskauer Kreml vereitelt worden. Moskau beschuldigte die Ukraine, den "Anschlag" ausgeführt zu haben, und wertete diesen als "Terrorangriff". Kiew wies das zurück – doch ein Bericht der "New York Times" stützte in der Vorwoche die These einer ukrainischen Urheberschaft. Zumindest gehen demnach die US-Geheimdienste davon aus.

Frage: Was ist in der Nacht in Kiew passiert?

Antwort: In der ukrainischen Hauptstadt gab es in der Nacht auf Dienstag ebenfalls Luftalarm. Bürgermeister Witali Klitschko sprach von einem "massiven Angriff". Bei einem Hochhausbrand durch herabfallende Trümmer eines zerstörten russischen Flugkörpers kam demnach mindestens eine Person ums Leben. Eine weitere Person lag im Krankenhaus, zwei weitere seien verletzt worden. (Flora Mory, 30.5.2023)