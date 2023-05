Rammstein-Frontmann Till Lindemann. imago images/ITAR-TASS

Die deutsche Band Rammstein reagierte am Montag auf Vorwürfe, die eine Konzertbesucherin vergangene Woche in den sozialen Netzwerken erhoben hatte. Sie hatte vorigen Montag den Europatournee-Auftakt der Band in Vilnius besucht sowie davor die Pre-Party zum Konzert in Anwesenheit von Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Sie erhebt den Vorwurf, ihr seien bei der Gelegenheit Drogen in die Getränke gemischt worden und bei einem Treffen mit Lindemann in der Konzertpause sei jener wütend geworden, als sie keinen Sex mit ihm wollte.

"Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen bekannt", teilte Rammstein am Montag auf Twitter mit. (red, 30.5.2023)