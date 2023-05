Im Schnitt zahlen Eltern im Schuljahr 2022/2023 720 Euro für private Nachhilfe pro Kind. www.corn.at Heribert CORN

Wien – Ein Schulalltag, in dem Kinder in der Unterrichtszeit lernen, dort den Stoff vermittelt bekommen und ihn zu Hause mittels Hausübungen verfestigen – und das eigenständig: Einen solchen Alltag erleben die meisten Kinder in Österreich nicht. Das Gros der Schülerinnen und Schüler ist beim Lernen in Fächern wie Mathematik, Deutsch oder Fremdsprachen immer wieder auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen, jedes vierte Kind benötigt sie sogar täglich.

Reicht die Hilfe nicht aus, um die Lernziele zu erreichen, kommt die externe Nachhilfe zum Einsatz. Und das so oft wie wohl noch nie zuvor: Die Nachhilfequote lag im Jahr 2023 bei rund 30 Prozent. Das heißt, dass jedes dritte Schulkind entweder Gratisnachhilfe, beispielsweise in Form einer schulischen Nachhilfe, oder bezahlte Nachhilfe (17 Prozent) erhielt. Die finanzielle Belastung, die damit einhergehe, sei für viele aber nicht mehr zu stemmen, kritisiert Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung der Arbeiterkammer Wien.

Nachhilfe gewünscht, aber nicht leistbar

Das machen auch die Zahlen der Studie deutlich, die am Dienstag in der Arbeiterkammer vorgestellt wurden: Laut "Nachhilfebarometer" flossen im Schuljahr 2022/2023 in Summe 121,6 Millionen Euro in private Nachhilfe, was einem Plus von 18,9 Millionen Euro entspricht. Pro Schulkind wurden im Schnitt 720 Euro für private Nachhilfe ausgegeben.

Eine Summe, die viele vor unüberwindbare finanzielle Hürden stellt: Die Eltern von zwanzig Prozent aller Schulkinder hätten sich eine bezahlte Nachhilfe für den Nachwuchs gewünscht, sie sich aber nicht leisten können. "Familien aus unteren Einkommensschichten haben hier einen höheren ungedeckten Nachhilfebedarf", sagt Bildungsexpertin Elke Larcher von der Arbeiterkammer Wien.

Deutsch stark in Volksschulen nachgefragt

Am höchsten sind die Nachhilfequoten mit 44 Prozent in der AHS-Oberstufe, dreißig Prozent erhielten bezahlte Nachhilfe. Danach folgen die Mittelschulen mit einer Quote von aktuell rund 39 Prozent, was einer Zunahme von neun Prozentpunkten entspricht – hier haben sowohl bezahlte als auch unbezahlte Nachhilfe zugenommen. Recht ähnlich verhält es sich in der AHS-Unterstufe, wo ebenfalls 33 Prozent Nachhilfe in Anspruch nahmen, davon 22 Prozent bezahlte. Insgesamt betrachtet hat die bezahlte Nachhilfe eher in den Mittelschulen und der AHS-Unterstufe zugenommen.

Mathematik führt hier wenig überraschend seit Beginn des Nachhilfebarometers 2010 die Liste der Nachhilfefächer an. An Volksschulen zeigt sich dahingehend ein anderer Trend: Rund zwei Drittel (63 Prozent) aller Nachhilfeschülerinnen benötigen Deutschnachhilfe. Im Vorjahr lag der Prozentsatz noch bei 49 Prozent.

Dieser Anstieg der Deutschnachhilfe bereits in der Volksschule steht für die Arbeiterkammer im klaren Zusammenhang mit den Folgen der türkis-blauen Bildungspolitik, die 2018/2019 ihren Ausgang nahm. Damals kam es zur Wiedereinführung von Noten, dem sogenannten IKM-Lesetest und den Deutschförderklassen mit dem Messinstrument Mika-D, das die Kinder in diese zuteilt. Seither kam es in allen Schulformen zu einem Anstieg der Nachhilfequote. Gerade viele mehrsprachige Familien würden sich massiv unter Druck fühlen, Nachhilfeunterricht zu organisieren, kritisiert Erdost das Festklammern an die Deutschförderklassen "gegen jegliche wissenschaftliche Expertise".

Ganztagsschulen gefordert

Für die Arbeiterkammer steht angesichts dieser Zahlen fest: "Bildungserfolg ist in Österreich Privatsache, und das darf nicht so weitergehen." Ein Schulsystem, das auf Lernen zu Hause und Elternunterstützung aufbaue, sei nicht mehr zeitgemäß. Letztlich werde damit die Bildungsungerechtigkeit weiter einzementiert. Ein Ausweg daraus ist aus Erdosts Sicht die verschränkte Ganztagsschule. Es brauche aber auch genug Fördermöglichkeiten, eine drastische Senkung der Schulkosten und Entlastungen für armutsgefährdete Familien und Alleinerziehende.

SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler und SPÖ-Kinderrechtesprecher Christian Oxonitsch zeigen sich angesichts des Nachhilfebarometers alarmiert: „Wir müssen weg vom Modell der Hausaufgabenschule, in der der Bildungsgrad und das Geldbörserl der Eltern über den Schulerfolg ihrer Kinder entscheiden", heißt es von Tanzler in einer Mitteilung. "Die ÖVP soll endlich echte Reformen im Bildungsbereich zulassen, statt an Misserfolgsprojekten wie den Deutschförderklassen festzuhalten", ergänzt Oxonitsch. Dieser betont zwar, dass Gratisangebote wie etwa in Wien wichtig seien, "aber ein gutes Schulsystem sollte ohne Nachhilfe auskommen, um Schulerfolge unabhängig vom Einkommen der Eltern möglich zu machen". (Elisa Tomaselli, 31.5.2023)