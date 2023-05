1946–2023 Video-Nachruf: Starschauspieler Peter Simonischek gestorben

Peter Simonischek ist in seiner langen Karriere das Kunststück gelungen, sowohl den Liebhabern der schweren Dramatik als auch den Freunden leichter Komödien, den Theatergängern wie den Kinofans, Radiohörern wie Fernsehcouchbewohnern ans Herz zu wachsen – und das ohne anbiederische Volkstümelei. Nun ist der Schauspieler in der Nacht auf Dienstag mit 76 Jahren im Kreis seiner Familie in seinem Wiener Zuhause gestorben, wie seine Stammbühne, das Burgtheater, bestätigte