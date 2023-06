Die Suche nach neuen Medikamenten und Wirkstoffen ist mit der nach der Nadel im Heuhaufen vergleichbar. Einen Ausweg kann die Proteinchemie bieten, an der stark im medizinischen Kontext geforscht wird. Foto: Imago / Sascha Steinach

Was früher undenkbar war, ist heute Realität: Ärztliches Fachpersonal kann zahlreiche Erkrankungen anhand von genetischen Sequenzen frühzeitig diagnostizieren. Die Medikamentenentwicklung hingegen kann mit diesem Tempo bislang nicht mithalten. Benjamin Cravatt, Biochemiker am renommierten Scripps Research Institute in Kalifornien, möchte mit einer neuen Technologie, die es erlaubt, Proteine besonders schnell zu charakterisieren, Abhilfe schaffen. Anfang Mai hat er seine Arbeit im Zuge der CeMM Landsteiner Lecture in Wien präsentiert.

Dabei hätte Cravatt beruflich auch einen ganz anderen Weg einschlagen können: Neben seinem Studium der Biowissenschaft hat der US-Amerikaner an der renommierten Stanford-Universität einen Abschluss in Geschichte erworben. Natur- und Geisteswissenschaften schließen einander nicht aus – da ist sich der 53-Jährige sicher: "Geschichte und Biologie haben in meinen Augen viele Gemeinsamkeiten. Beide Fachrichtungen versuchen in erster Linie Systeme zu verstehen. Während die Geschichtswissenschaft vergangene Ereignisse analysiert, um heutige politische und gesellschaftliche Konventionen zu durchschauen, arbeitet die Biologie mit molekularen Mechanismen."

Spannende Proteinchemie

Seiner Faszination für Biochemie tut dies jedenfalls keinen Abbruch: "Für mich sind wissenschaftliche Entdeckungen besonders aufregend, wenn es gelingt, komplexe biologische Systeme auf molekularer Basis zu verstehen. Man könnte sagen, ich versuche Puzzleteile wie ein Detektiv zusammenzufügen." Ein aufstrebendes Forschungsgebiet an der Schnittstelle von Chemie, Biologie und Medizin ist das Untersuchungsfeld der Proteinchemie.

Cravatt und sein Forschungsteam fokussieren sich auf die Charakterisierung von Proteinen. Zur Erinnerung: Proteine, auch Eiweiße genannt, bilden die Grundlage für viele lebensnotwendige Prozesse und spielen eine aktive Rolle bei chemischen Reaktionen im Körper. Zusätzlich erfüllen sie eine entscheidende Funktion bei genetischen Strukturen. Die menschliche DNA besteht unter anderem aus vier Nukleinbasen, die stets im Doppelpack auftreten: Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Gemeinsam bilden sie den genomischen Bauplan des Menschen.

Der US-Biochemiker Benjamin Cravatt bei der der CeMM Landsteiner Lecture in Wien: "Geschichte und Biologie haben viel gemeinsam, sie versuchen Systeme zu verstehen." Foto: Franzi Kreis, CeMM

In der Regel übersetzt der Körper diese Basensequenzen zu Aminosäuren, den Bausteinen von Proteinen und der Basis für Zellen, Gewebe, Antikörper, Hormone und Enzyme. Das macht die Proteinforschung für die Medikamentenentwicklung besonders attraktiv. "Viele krankheitsrelevante Gene werden in Proteine übersetzt, die bislang unzureichend charakterisiert sind, was zum großen Teil auf einen Mangel an selektiven chemischen Werkzeugen zurückzuführen ist", sagt Cravatt.

Botenstoffe im Visier

Seit vielen Jahren widmet sich der Wissenschafter deshalb der Erforschung von Botenstoffen – einer Stoffklasse, die meist aus Peptiden, also kurzkettigen Proteinen, besteht. "Botenstoffe ermöglichen die Kommunikation zwischen Zellen. Sie binden in der Regel an körpereigene Proteine oder werden aufgespalten.

"Wir möchten die genauen Reaktionswege dieser Moleküle verstehen, um sie in Zukunft regulieren zu können", erzählt der 53-jährige Forscher. Viele Erkrankungen stören diese Art von Kommunikation. Sollte es Forschenden gelingen, die genauen Mechanismen aufzuklären, könnten Medikamente entwickelt werden, die den Störprozess verhindern. Im Rückschluss führt das zu effektiveren Behandlungen, die eine schnellere Genesung ermöglichen.

Die genauen Strukturen von Proteinen möglichst schnell aufklären möchte Cravatt mittels Proteomik-Technologie. Die Proteomik ist ein ganzheitlicher Ansatz, um Proteine zu verstehen. Anstatt ein Protein nach dem anderen zu charakterisieren, werden dabei tausende Proteine parallel analysiert. Sie beschäftigt sich in der Regel mit Proteasomen, also großen Proteinkomplexen.

Um ein Medikament zu entwickeln, wurden Proteine bislang – vereinfacht gesagt – aus Zellen isoliert, in ein Reagenzglas gesteckt und mit Tausenden von Produkten verglichen. Allerdings funktioniere diese teils willkürliche Methode nicht für alle Proteine, da sie empfindlichen Systemen unterliegen.

Gezielte Suche

Cravatts Lösung ist eleganter: "Mit der aktivitätsbasierten Proteinprofilierung sucht man gezielt nach potenziellen Medikamentenkandidaten. Über die Profilierung klären wir, welche Funktionen ein Protein im Körper hat und welche Modifikationszustände es annimmt." Substanzen, die in Verbindung mit Krebserkrankungen oder neurologischen Störungen stehen, können so leichter identifiziert werden.

Die Kompatibilität wird zudem direkt in der Zelle – also der natürlichen Umgebung des Proteins – untersucht. "Wirkstoffe, die wir damit entwickeln, wären im Reagenzglas ganz sicher nicht entdeckt worden." Zudem werden die Proteine direkt auf ihre Interaktionen mit anderen Molekülen geprüft, um sicherzustellen, dass die Medikamente ihre beabsichtigte Wirkung erzielen. Cravatt hofft, dass die Erkenntnisse zur Entwicklung lebensnotwendiger Wirkstoffe beitragen. (Anna Tratter, 11.6.2023)