Der BMW X1 als Plug-in-Hybrid (links) und rechts der rein elektrisch angetriebene BMW iX1. Andreas Stockinger

Vorwiegend in der Stadt oder ein Mix aus urban, Landstraße, Autobahn oder fast nur Langstrecke: BMW hat dafür eine Strategie ausgeheckt, derzufolge die Kundin respektive der Kunde tunlichst selbst entscheidet, welches Antriebskonzept sie/er für das jeweils individuelle Fahrprofil als maßgeschneidert erachtet. Der zugehörige Marketingbotschafter heißt Tee-Bauer von Schoiß oder so, die zugehörige Gretchenfrage: Wie hätten Sie’s denn gerne?

Im Falle des X1, der nunmehr dritten Generation des kleinsten BMW-SUVs, gebaut in Leipzig, stellt sich diese Auswahl wie folgt dar: Je drei Diesel- (150, 163, 211 PS) und Benzinmotoren (136, 170, 218 PS), jeweils die stärkeren zwei mit 48-Volt-Mildhybrid. Ferner zwei Plug-in-Hybride mit 180 (245) und 240 kW (326 PS) sowie, erstmalig, eine Elektroversion mit 200 kW (272 PS) – alle drei mit Allradantrieb.

Plug-in-Hybrid-X1: äußerlich vom rein elektrischen iX1 nur durch den zweiten (Tank-)Deckel unterscheidbar. Andreas Stockinger

der Standard

Von Wien nach Linz

Wir haben uns die zwei Letztgenannten angesehen. Beide weisen geringfügig weniger Kofferraum auf als Otto und Diesel, das wird aber vermutlich kein Kaufausschließungsgrund sein. Im direkten Vergleich BEV oder PHEV entscheidet wohl eher die Sache mit der Reichweite und wie viel Zeit man für den Tank- oder Ladevorgang für praktikabel hält.

Mit dem iX1, dem elektrischen also, sind wir winters schnell einmal von Wien nach Linz gehüpft, das ging sich trotz österreichtypischer Autobahngeschwindigkeit und auf kuschelig gestellter Heizung recht gut aus, 40, 50 zusätzliche Kilometer wären aus dem 64,7-kWh-Akku dann noch herauszuholen gewesen. Dabei lässt sich der Elektro-SUV BMW-typisch flott und agil bewegen, und das, obwohl er mit 2085 kg Leergewicht die magische Zweitonnenmarke überschreitet. Ist halt (momentan) eine Hauptcrux der E-Mobilität.

Der 30e, der Plug-in-Hybrid, bringt immerhin 150 kg weniger auf die Waage, das sind aber trotzdem 205 kg mehr als beim leichtesten Allrad-X1, dem 23i.

Bei allen Neuzugängen von BMW typisch ist das geschwungene Display vorne. Und in den Fahrzeugen auf Frontantriebsbasis ist der Dreh-Drück-Bedienknopf Geschichte. Ein Jammer. Andreas Stockinger

Ressourcenverbrauch

Ein Kontra-Argument bei Plug-in-Hybrid ist bekanntlich oft der Ressourcenverbrauch, evident bei zwei Antriebssystemen. Da hat die rein batterieelektrische Version die Nase vorn, in dem Fall die Nieren. Ein Pro-Europa-Argument wären übrigens die 3-Zylinder-Turbobenziner (stammen aus Hams Hall und Steyr) versus ausschließlich Batterien aus China, für nicht wenige Menschen spielt das ja immer noch oder jetzt gerade wieder eine Rolle.

Ja, und sonst? Ich muss gestehen, nach dem 2er Active Tourer mit identischem Antriebspaket (3-Zylinder-Otto mit 110 kW/150 PS, E-Motor mit 130 kW/177 PS, Systemleistung: 240 kW/326 PS) war ich gespannt auf den X1. Der Aktivtuer überraschte nämlich zu Jahreswechsel durch reale E-Reichweiten von stets erkennbar über 60 Kilometern. Erst einmal ein Blick auf die technischen Daten: Beim 2er steht der 14,2-kWh-Akku für bis zu 93 km E-Reichweite, beim X1 für bis zu 88. Verständlich, er steht ja auch schrankartiger im Wind.

Die Mischplattform bewirkt gleich großen Kofferraum bei iX1 und Plug-in-X1. Aber: Elektro 150 kg schwerer. Andreas Stockinger

der Standard

Tadelloser Wert

Bedeutet real? Ein paar zerquetschte Kilometer weniger, um die 60 waren es stets, auch dies ein tadelloser Wert. So lassen sich während der Woche urban fast alle gängigen Wege und ein bisschen mehr bewältigen und am Wochenende weitere Sprünge, ohne sich groß Ladestopps überlegen zu müssen oder dann sauer zu sein, wenn die Ladesäulen alle besetzt sind, was leider immer häufiger passiert.

Beim Preis liegen PHEV- und E-X1 übrigens gar nicht so dramatisch auseinander, speziell nach Abzug der Förderungen: Hie geht es los bei 53.450 €, da bei 58.500 – und beides kann sich eh kaum privat wer leisten. Apropos: Der Privatkundenanteil beim neuen X1 liegt derzeit bei 30,4 Prozent, damit doch einiges über dem Fünfjahresschnitt von rund 25 Prozent.

Und welchen jetzt nehmen? Bei beiden gibt es plausible Argumente für und wider. In der Hauptsache kommt es wohl, siehe oben, aufs jeweilige persönliche Mobilitätsprofil an. Den größeren Öko-Sex-Appeal hat aber der: iX1. (Andreas Stockinger,1.6.2023)