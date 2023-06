DER STANDARD versteht sich als Diskursplattform und aus diesem Grund möchten wir die Community dazu einladen, eigene Themen in die Debatte einzubringen. Blogs sollen das bereits vielfältige redaktionelle Angebot ergänzen. Sie bieten talentierten Schreiberinnen, Schreibern, umtriebigen Wissenschafterinnen, Wissenschaftern, Expertinnen, Experten und authentischen Stimmen, die ihre Standpunkte oder Meinungen zum Ausdruck bringen, die Möglichkeit, ihre Inhalte auf DER STANDARD zu präsentieren. Ob alleine oder im Team, als Bloggerin oder Blogger können Sie mit informativen und spannenden Beiträgen zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen.

Werden Sie Bloggerinnen oder Blogger! Foto: Getty Images/iStockphoto

Wollen Sie Bloggerin, Blogger werden?

Haben Sie Interesse daran, Teil der STANDARD-Community zu werden und Ihren eigenen Blog zu betreiben? Dann freuen wir uns über Ihre Zuschrift an ugc@derStandard.at

Bitte beantworten Sie dabei folgende Fragen:

Was wäre der Inhalt des Blogs?

Wer bloggt? Bitte stellen Sie sich kurz vor (Kurzbiografie, Tätigkeitsbereich). Blogs werden mit Echtnamen geführt.

Haben Sie bereits einen Blog, auf den Sie verlinken können?

Wie erreichen wir Sie? Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer an, damit wir Sie kontaktieren können. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Was macht einen guten Blogbeitrag aus?

Als Bloggerin und Blogger können Sie Ihren Beitrag selbst gestalten, sollten dabei aber gewisse Kriterien beachten: Ihre Texte besitzen einen exzellenten und klar verständlichen Schreibstil. Sie können komplexe Sachverhalte kurz auf den Punkt bringen, Ihre Expertise und Perspektive verständlich formulieren und Meinungen argumentieren. Dabei verwenden Sie vertrauenswürdige Quellen, geben diese an und setzen Links zu Referenzen im Netz oder führen Literaturnachweise an. Ihre Texte besitzen eine angemessene und ansprechende Länge (idealerweise ca. 6.000 Zeichen). Die einzelnen Texte sind in sich geschlossen und behandeln jeweils einen Aspekt des Blogthemas. Blogbeiträge erscheinen in einem regelmäßigen Rhythmus, der individuell mit dem Blog-Team abgestimmt wird.

Beiträge müssen mit ansprechenden und kurzen Titeln und Untertiteln versehen und durch prägnante Zwischentitel gegliedert werden. Ideale Absatzlängen liegen bei rund 750 Zeichen. Ein Gedanke oder ein Aspekt kann so für Leserinnen und Leser möglichst zugänglich dargestellt werden.

Blog-Artikel beziehungsweise deren Inhalte werden durch Fotos, Videos und Social-Media lebendiger und greifbarer. Ein Foto pro Beitrag ist aus Darstellungsgründen erforderlich und dient gleichzeitig auch als Titelbild. Die Einbindung weiterer Fotos sowie Videos und Social-Media-Beiträge erhöht die Lesbarkeit und ist daher erwünscht. Eingebettete Elemente müssen zur jeweiligen Textpassage passen, so auch das Titelbild zum Inhalt des Titels. Verlinkungen auf Ihre Website oder Ihre Social-Media-Kanäle sind gestattet, die Blog-Beiträge sollen aber nicht werblich sein oder auf kommerzielle Interessen abzielen.

Das Forum unter den Artikeln ist ein lebendiger Ort, an dem Userinnen und User Feedback und Kritik anbringen, wodurch Diskussionen entstehen. Bloggerinnen und Blogger werden dazu ermutigt, sich unter ihren Beiträgen an dem Diskurs zu beteiligen und gegebenenfalls Fragen der Community zu beantworten.

Bei all diesen Schritten sind Sie selbstverständlich nicht auf sich alleine gestellt. Das Blog-Team vom STANDARD unterstützt Sie dabei und steht Ihnen mit Feedback und Tipps zur Seite, wie Sie Ihre Texte schärfen können.

Zusammenarbeit und rechtliche Hinweise

Für Userblogs gelten unsere AGB, insbesondere II. 2. "User Generated Content".

Für die Veröffentlichung von Blogbeiträgen auf DER STANDARD wird kein Honorar bezahlt.

Wir behalten uns das Recht vor, Texte in den Blogs nicht zu veröffentlichen.

Wir behalten uns das Recht vor, Kürzungen durchzuführen beziehungsweise den Beitrag zu redigieren.

Mit der Zusendung Ihres Blogbeitrags überlassen Sie dem STANDARD das Nutzungsrecht zur Veröffentlichung, die Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben bestehen.

Verwenden Sie eigene Fotos, müssen die Rechte bei Ihnen liegen beziehungsweise Sie die entsprechenden Nutzungsrechte haben.

Wir verstehen uns als offene und diverse Plattform, auf der respektvoll und wertschätzend miteinander umgegangen wird. Das soll sich auch in Blogbeiträgen abbilden, indem keine rufschädigende Aussagen getätigt oder nicht prüfbare Behauptungen aufgestellt werden. Dies umfasst auch Diskriminierung und Diffamierung. Es liegt in der Verantwortung des Verfassers oder der Verfasserin, solche Interpretationen auszuschließen. Auch für Blogs gelten die Standards, die wir für die Forenregeln unserer Community-Richtlinien festgelegt haben.

Blogger und Bloggerinnen sind keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des STANDARD, aber Schlüsselpersonen in der Community, deren Rolle sie auch auf anderen Plattformen angemessen repräsentieren und entsprechend handeln.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Plattform nicht mehr zur Verfügung zu stellen, insbesondere wenn die genannten Punkte nicht beachtet werden.

Wir freuen uns über Ihr Interesse!