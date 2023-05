Peter Simonischek ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Burgschauspieler feierte viele Erfolge, so hatte er etwa 2018 den Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie "Bester Schauspieler" für seine Darstellung des Afzal in The Who and the What von Ayad Akhtar im Akademietheater erhalten. Einem großen Publikum ist Simonischek auch als Toni Erdmann im gleichnamigen Film bekannt, in dem er einen Höhenflug hinlegte, wie im STANDARD-Nachruf zu lesen ist. Robert Newald hat den Schauspieler bei verschiedenen Veranstaltungen fotografiert. (ugc, 30.5.2023)

Viennale 2013 im Gartenbaukino. Gala zu "Oktober November" von Götz Spielmann. Ursula Strauss, Peter Simonischek, Nora Waldstetten. Foto: Robert Newald

2016 im Filmcasino bei der Filmpremiere von "Die Welt der Wunderlichs". Foto: Robert Newald

Im Wiener Rathaus bei der Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2017. Foto: Robert Newald

