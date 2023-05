Deutsche Soldaten in Frankreich, An seiner Seite, Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Deutsche Soldaten in Frankreich – Die erste gemeinsame Fliegerstaffel in Évreux In der neuen Transportfliegerstaffel in ­Évreux nahe Paris dienen deutsche und französische Soldaten Seite an Seite. Ihre Einsätze führen wegen des Krieges in der Ukraine immer häufiger Richtung Osten. Bis 20.15, Arte

20.15 IN MEMORIAM

An seiner Seite (D 2021, Felix Karolus) Nach Jahrzehnten des Reisens an der Seite ihres Mannes (Peter Simonischek), eines Star­dirigenten, freut sich Charlotte (Senta Berger) auf ein ruhigeres Leben in München. Das angepeilte Familienleben mit Tochter und Enkelin läuft indessen anders als erhofft. Um 22.30 zeigt ORF 2 Toni Erdmann mit Peter Simonischek und Sandra Hüller. Bis 1.00, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Dok1: Neusiedl ohne See Hanno Settele begibt sich auf die Reise in eine dystopische Zukunft. Ist der See erst mal weg, was bleibt da noch übrig? Und: Lässt es sich überhaupt noch leben, am Rande einer trockenen, ­salzigen Sandwüste? Was geschieht mit der regionalen Wirtschaft, den Menschen, dem Tourismus, wenn das Wasser weiter vor sich hin verdunstet? Bis 21.05, ORF 1

21.05 DOKUMENTATION

Der talentierte Herr Chorherr: Außer Spesen nichts gewesen? Christoph Chorherr ist der erste Grüne, der mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert war. Die Dokumentation zeichnet seinen Werdegang nach, vom Sohn aus bürgerlichem Haushalt und Fahrradaktivisten zum politischen Visionär und Gestalter und schließlich Bäckereiunternehmer. Bis 21.55, ORF 1

21.35 DOKUMENTATION

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Ende der 70er-Jahre erschien das biografische Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das vom Elend drogenabhängiger Kinder und ­Jugendlicher erzählt, die an Heroin zugrunde gingen. Die Doku von Claire Laborey zeichnet das Porträt dieser verlorenen ­Generation. Bis 22.25, Arte

22.25 IM ANGESICHT DES TODES

In Berlin wächst kein Orangenbaum (D 2020, Kida Khodr Ramadan) Ramadan erzählt als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller die ­Geschichte eines Ex-Häftlings, der, den Tod vor Augen, sein Leben in Ordnung bringen möchte. Neben ihm spielen Emma Drogunova, Anna Schudt, Stipe Erceg. Bis 23.55, 3sat

22.45 MITEINANDER REDEN

Die Paartherapie Die sechsteilige Dokuserie und ein Podcast begleiten vier Paare, die ihre Beziehungsprobleme offen angehen wollen. Sie besuchen den Hamburger Therapeuten Eric Hegmann, er arbeitet seit fast 20 Jahren zu Beziehungsfragen. Bis 23.15, NDR

0.15 DAVID GEGEN GOLIATH

Verunsichert – Alles Gute für die Zukunft (D 2020, Jörg Lühdorff) Das Drama über das Versicherungswesen ist angelehnt an die wahre Geschichte der Anwältin Beatrix Hüller. Die Juristin einer Versicherung kämpft für einen Mann im Rollstuhl. Mit Henny Reents und Martin Brambach. Bis 1.45. ARD

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg ChatGPT und das KI-Wettrüsten, Jeremy Deller in Positionen der Kunst und das Phänomen Jukebox-Musical. Bis 9.57, Ö1

18.30 DISKUSSION

Klartext: Freundschaft – SPÖ und wie weiter? Bei Klaus Webhofer diskutieren SPÖ-Nationalratsabgeordneter Max Lercher, Marina Hanke (Wiener SPÖ Frauen), Politologin Eva Zeglovits und Daniela Kittner (Kurier). Bis 19.30, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: Leicht ist schwer Die Stoffwechselexpertin Bianca Karla Itariu zu Stigmatisierung und Adipositas. Bis 21.55, Ö1 (Astrid Ebenführer, 31.5.2023)