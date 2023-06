Von Mittwoch bis Samstag gehen Aktive aus knapp 70 Nationen in Innsbruck und dem Stubaital an den Start, darunter 34 aus Österreich

Schlendert man dieser Tage durch die Tiroler Landeshauptstadt, so kommen einem des Öfteren flotte Menschen im Nationaldress entgegen. Die rund 1300 Köpfe starke Weltelite des Trailrun und Berglaufs findet sich ein. Von Mittwoch bis Samstag findet in Innsbruck und im Stubaital die Weltmeisterschaft im Berglauf und Trailrun statt. Knapp 70 Nationen sind vertreten. 34 Personen aus Österreich wurden nominiert.

Ab Mittwoch ist die Weltelite im Berglauf und Trailrun in Innsbruck unterwegs. WMTRC 2023/roastmedia

Kurz und extrem steil zum Auftakt

Nach der Eröffnungsfeier am Dienstagabend in Innsbruck schnüren einen Tag später zuerst die Läuferinnen und Läufer für das kurze, aber extrem steile Vertical-Rennen in Neustift im Stubaital die Schuhe. Das Rennen führt von Neustift im Stubaital über die Bergstation der Elferbahnen hinauf zur Elferhütte auf knapp über 2000 Meter Seehöhe. Hier ist auch die österreichische Medaillenhoffnung Andrea Mayr am Start. Sechs Mal holte sie sich den Weltmeisterinnen-Titel, im Vorjahr lief die 43-jährige Oberösterreicherin in Thailand auf den zweiten Platz.

Vier Bewerbe mit Einzel- und Teamwertung

Danach folgen am Donnerstag der 45 Kilometer lange Trail-Short-Bewerb und am Freitag die rund 87 Kilometer lange Königsdisziplin Trail Long. Den Abschluss am Samstag bildet in Innsbruck das Mountain Classic - ein Rennen über zwei je 7,5 Kilometer lange Runden mit insgesamt 751 Höhenmetern.

In allen vier Elite-Rennen gibt es WM-Medaillen für Frauen und Männer jeweils im Einzel und im Team. Hinzu kommt eine gemeinsame Nationenwertung. Heimische Hoffnungen auf Edelmetall ruhen nicht nur auf Mayr. Wie im Vorfeld zu hören war, hätten auch das Damen-Team und die Trailrunner in der Teamwertung Chancen auf einen Stockerlplatz.

Schneeschaufeln statt Sportstättenneubau

Ein aufwändiger Neu- oder Ausbau von Sportstätten im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft ist entfallen: Schließlich finden die Rennen in den Bergen zwischen Innsbruck und Neustift im Stubaital statt - alles, was es für abwechslungsreiche Rennen braucht, ist natürlich vorhanden.

Im Vorfeld der WM hat die teils winterliche Beschaffenheit der Trailstrecken die WM-Organisatoren allerdings vor eine Herausforderung gestellt. Stundenlang wurde in den Bergen Schnee geschaufelt und zerstochen. Durch den schneereichen Frühling herrschte an einigen Stellen Lawinengefahr. Schlussendlich wurde die Trail-Long-Streckenführung zwischen Neustift und Innsbruck am Wochenende kurzfristig von der Nordseite auf die schneefreie Südflanke verlegt. Die Strecke ist mit 85,8 Kilometern sogar einen Kilometer länger als das Original.

Politik und Tourismus voll vorfreudiger Erwartung

Nach über einem Jahr sind die Planungen und Vorbereitungen nun abgeschlossen. Die Verantwortlichen zeigten sich bei der Eröffnungspressekonferenz am Montag, flankiert von Tourismusvertreterinnen und -vertretern und der Politik, in vorfreudiger Erwartung. Tirol habe "bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass es ein ausgezeichneter Gastgeber für sportliche Großveranstaltungen ist", betonte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) eingangs.

Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hob indes die "einzigartigen Bedingungen" hervor und frohlockte über "spektakuläre Bilder, die Innsbrucks Ruf als Sportstadt Nummer eins in den Alpen eindrucksvoll untermauern werden". Auch Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, freute sich über die Bilder, die nun um die Welt gehen und einmal mehr auf die hervorragenden Gegebenheiten aufmerksam machen, die unsere Bergwelt für diese aufstrebende Sportart zu bieten hat".

Apropos aufstrebend: WM-Organisator Alexander Pittl hatte schon im Vorfeld stets vom Berglauf und Trailrunning als Trendsportart mit großer Zukunft gesprochen und auf zweistellige Wachstumsraten verwiesen. Am Montag zeigte er sich überzeugt, dass "spannende und unvergessliche Tage vor uns liegen". Alessio Punzi vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) sparte nicht an Pathos: Mit der WM werde "ein Traum wahr". "Laufen in der Natur ist für die Menschen leicht umsetzbar und wir wollen damit die Welt ein bisschen fitter machen." (Maria Retter, 6.6.2023)