Salzburger SPÖ-Sozialstadträtin Anja Hagenauer tritt zurück

Salzburg - Die Salzburger SPÖ-Stadträtin Anja Hagenauer tritt zurück. Wie sie am Dienstag in einer persönlichen Erklärung mitteilte, werde sie ihr Amt nach reiflicher Überlegung mit 5. Juli 2023, der Sitzung des nächsten Gemeinderats, niederlegen. "Diese Entscheidung basiert auf persönlichen und vor allem gesundheitlichen Gründen, die es mir nicht länger ermöglichen, meinen politischen Aufgaben in vollem Umfang nachzukommen", schreibt sie. Hagenauer feiert heute ihren 54. Geburtstag.

Sobald sie ihre Gesundheit wieder hergestellt habe, werde sie "wieder für und mit Menschen arbeiten. Aber nicht mehr in der Politik", so Hagenauer weiter. Die gebürtige Oberösterreicherin studierte Germanistik und Geschichte in Salzburg, spricht Türkisch und gilt als ausgewiesene Expertin für Sozialthemen und für Integration und Zuwanderung. 2002 wurde sie politische Referentin im SPÖ-Klub, 2006 die erste Integrationsbeauftragte der Stadt Salzburg. Von 2009 bis 2013 saß sie als Abgeordnete im Salzburger Landtag.

Es erfolgte der Wechsel in die Stadtpolitik, von 2014 bis 2019 war sie Vizebürgermeisterin in der Landeshauptstadt, seit 2019 ist sie Sozialstadträtin. Hagenauer wurde einige Zeit lang auch als mögliche Nachfolgerin von Ex-Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) gehandelt - eine Funktion, in die schließlich der heutige Stadtparteichef und Vizebürgermeister Bernhard Auinger gewählt wurde. Er und seine Genossinnen und Genossen haben nun bis 5. Juli Zeit, die Nachfolge zu klären. Die Partei will darüber in den kommenden Tagen gesondert informieren. "Wir haben genug geeignete Kandidatinnen und Kandidaten auf unserer Liste, die die großen Fußstapfen von Anja Hagenauer ausfüllen können", teilte Auinger am Dienstag mit. (APA, 30.5.2023)