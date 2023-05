Italien fördert künstliche Intelligenz. REUTERS / Dado Ruvic

Italien will die Forschung und Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) mit Staatsgeld fördern. Hierzu werde gemeinsam mit der Staatsbank CDP ein Fonds aufgelegt, der "Studium, Forschung und Programmierung im Bereich der KI in Italien" finanzieren solle, teilte Kabinettsstaatssekretär Alessio Butti am Dienstag mit.

Damit wolle das Land seine technologische Unabhängigkeit sichern und eigene Expertise in diesem strategischen Bereich aufbauen. Einem Insider zufolge soll der Fonds zunächst 150 Millionen Euro schwer werden. Zahlreiche Staaten investieren in KI. Sie versprechen sich davon Vorteile für ihre jeweilige Wirtschaft. (APA, 30.5.2023)