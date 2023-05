Geschäftsidee Bier aus Pulver ist nachhaltig, nur Alkohol und Kohlensäure fehlen noch

Die Klosterbrauerei Neuzelle in Brandenburg will Bier aus Pulver herstellen. Beim Transport spart man sich so Volumen und Gewicht. Das "dryest beer" ähnelt optisch und vom Geschmack her dem Getränk Bier und soll Mitte dieses Jahres auf den Markt kommen. Künftig soll es auch eine Version mit Alkohol und mit Kohlensäure geben