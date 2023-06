An diesen europäischen Stränden kann man die Hüllen fallen lassen, um im Adams- oder Evaskostüm unter Gleichgesinnten in der Sonne zu baden oder zu schwimmen

Bisher, konstatiert CNN, sei es ein "erfolgreiches Jahr für Nacktheit rund um den Globus" gewesen. Man verweist auf Berlin, wo kürzlich bekanntgegeben wurde, dass Frauen nun in den öffentlichen Schwimmbädern oben ohne gehen können, während auf der Insel Nantucket (USA) im Dezember letzten Jahres die "Gleichstellung der Geschlechter an den Stränden" beschlossen wurde. Ebenso sei die "Free the Nipple"-Kampagne mit Oben-ohne-Paraden in New York City, Vancouver, Paris und anderswo zurück. Und auch FKK erlebt seit der Pandemie ein kleines Revival, wie DER STANDARD feststellte.

Eine Frau geht an einem FKK-Abschnitt der Ostsee ins Wasser. APA/DPA/Bernd Wüstneck

Es gibt immer mehr Orte, an denen man sich nackt sonnen, schwimmen oder Sandburgen bauen kann: An Hunderten von Stränden ist es mittlerweile völlig legal (oder zumindest de facto legal), sich nur im Adams- oder Evaskostüm auszutoben. "Weicher, glatter Sand, eine warme Meeresbrise, sanfte Wellen und viele andere FKK-Anhänger machen einen großartigen Strand mit Bekleidungsfreiheit aus", wird Nicky Hoffman von der Naturist Society, die auch geschäftsführende Redakteurin des Magazins "Nude & Natural" ist, von CNN zitiert. Als Mitautorin von "The World's Best Nude Beaches & Resorts" weiß sie auch, wo sich diese befinden. Hier sind die europäischen Favoriten:

Nida Nudist Beach, Litauen

Die kühle Ostsee ist vielleicht nicht der naheliegendste Ort, um nackt zu baden. Aber dieser Strand auf der langen, sandigen Kurischen Nehrung ist einer der malerischsten Orte Europas, um sich ganz auszuziehen. Mit seinen mit Wildblumen bewachsenen Dünen (die zu den höchsten in Europa gehören) und dem Küstenwald war der Strand im 19. Jahrhundert der Mittelpunkt einer Künstlerkolonie, die viele der führenden Maler, Dichter und Schriftsteller der damaligen Zeit anzog.

Nida Nudist Beach, Nidos-Smiltynės pl., Nida, Litauen

FKK-Strand Nugal, Kroatien

Dieser abgelegene Strand auf dem Festland gegenüber der Insel Brač wird von steilen Klippen und schattenspendenden Kiefern flankiert und ist über einen schmalen Pfad zu erreichen, der eher für Ziegen gemacht zu sein scheint als für Menschen, die einen kleidungsfreien Ausflug an die Adria suchen. Man sollte sich auf jeden Fall ein dickes Handtuch oder sogar einen Liegestuhl an den Kieselsteinstrand mitnehmen. Nugal ist etwa eine halbe Stunde zu Fuß von der nächsten Stadt entfernt, kann aber auch mit dem Boot oder Kajak von Makarska oder Tučepi aus erreicht werden.

Strand Nugal, 21300 Makarska, Kroatien

Buhne 16, Sylt, Deutschland

FKK erlebt seit der Pandemie ein kleines Revival. Getty Images

"Grinsen und entblößen" könnte das Motto für FKK-Anhänger auf dieser Nordseeinsel sein, wo die durchschnittliche Wassertemperatur im Sommer bei kühlen 17 Grad liegt. Eigentlich ist an allen Strände auf Sylt Kleiderfreiheit möglich, aber die Buhne 16 war und ist immer noch die erste Adresse für Nacktsonnenbaden an der deutschen Küste. Hier können Strandbesucher in den berühmten blau-weiß gestreiften Strandkörben chillen oder bei sommerlichen Strandpartys die Sau rauslassen. Saison ist hier ab der Woche vor Ostern bis Mitte Oktober, vom Parkplatz aus geht man etwa zehn Minuten durch die Dünen zum Strand

Buhne 16, Listlandstr 133b, 25980 Kampen (Sylt), Deutschland; Tel.: +49 4651 4996

Red Beach, Kreta, Griechenland

Dieser abgelegene Strand an der Südseite Kretas ist ein Hotspot für das Nacktsonnenbaden in Griechenland. Benannt nach dem ockerfarbenen Sand und den Klippen, erreicht man den Red Beach (oder Kokkini Ammos) in einer 20-minütigen Wanderung von Matala aus oder in einer kurzen Bootsfahrt vom Hafen des Dorfes aus. Der in den 1960er-Jahren von europäischen Hippies bevölkerte Strand bietet einen Liege- und Sonnenschirmverleih und beherbergt eine kleine Bar namens Yiannis, die für ihre Mojitos bekannt ist.

Red Beach, Matala, Kreta 702 00, Griechenland

Platja des Cavallet, Ibiza, Spanien

Der offizielle FKK-Strand Es Cavallet liegt zwischen dem tiefblauen Mittelmeer und den bunten Salzpfannen in der Nähe des südlichsten Punkts von Ibiza und ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, darunter ein Strandclub-Party-Abschnitt, ein Schwulentreffpunkt und ein abgelegener mittlerer Abschnitt, in dem sich die kleidungslosen Besucherinnen und Besucher aufhalten. Nackte Sonnenanbeter sind jedoch nicht die Einzigen, die sich in diesem Bereich aufhalten.

Platja des Cavallet, 07818, Ibiza, Spanien

Strand von Cap d'Agde, Frankreich

Cap d'Agde Getty Images/iStockphoto

Das Naturistendorf Cap d'Agde, das manchmal auch als "Nackte Stadt" bezeichnet wird, ist der weltweit größte Badeort, an dem unbekleidet sein kann, und er lockt in der Hochsaison an jedem Tag bis zu 40.000 Gäste an. Die Besucher können nackt sein, wo immer sie wollen – in Restaurants und Geschäften, in Postämtern oder auf der Bank, beim Segeln auf ihrem Boot oder beim Faulenzen am langen öffentlichen Strand (wo Nacktheit Pflicht ist – auch für diejenigen, die nicht in der Anlage wohnen). Nichtansässige können im FKK-Hotel, auf dem Campingplatz oder in anderen Unterkünften übernachten.

Cap d'Agde Naturist Village, Rond-Point du Bagnas, 34300 Agde, Frankreich; Tel.: +33 4 67 26 00 26

Spiaggia di Guvano, Vernazza, Italien

Dieser Nacktbadestrand liegt in den wunderschönen Cinque Terre und sieht aus wie aus einem Film. Die Tatsache, dass der Strand nur über einen alten, verlassenen Eisenbahntunnel (Taschenlampe mitnehmen) auf einem Pfad vom Dorf Corniglia aus zu erreichen ist, macht ihn noch geheimnisvoller. Guvano ist völlig einfach, ohne jegliche Einrichtungen, was man bei der Planung des Besuchs berücksichtigen sollte. Der Strand ist auch eher ein Kiesel- als ein Sandstrand, aber das Wasser ist klar und sauber. (red, 1.6.2023)

Spiaggia di Guvano, 19018 Vernazza, SP, Italien