Tesla-Chef Elon Musk will stärker in China investieren. REUTERS / JONATHAN ERNST

Tesla-Chef Elon Musk hat sich in Peking mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang zu Gesprächen über wirtschaftliche Investitionen getroffen. Es ist Musks erste China-Reise seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Nach Angaben der chinesischen Diplomatie sagte Musk zu seinem Gesprächspartner in Peking, dass Tesla seine Aktivitäten in der Volksrepublik noch ausweiten wolle.

Der Tesla-Chef hatte im April den Bau einer neuen Batteriefabrik in Shanghai angekündigt - es ist die zweite Fabrik des Elektroautobauers in der chinesischen Finanzmetropole. China bemühe sich um ein "marktorientiertes wirtschaftliches Umfeld" für ausländische Firmen, das sich am Rechtsstaat ausrichte, sagte der chinesische Chefdiplomat nach Angaben des Außenministeriums am Dienstag im Gespräch mit dem Milliardär. (APA, 30.5.2023)