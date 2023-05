Es ist vielleicht das wichtigste Klimaschutzgesetz der vergangenen Jahre. Im Erneuerbaren-Wärme-Gesetz ist festgelegt, dass in Neubauten in Österreich künftig keine fossilen Heizsysteme mehr eingebaut werden sollen. Damit kommt neben Ölheizungen also nun auch das Aus für Gasheizungen in künftig zu errichtenden Gebäuden. Und nach und nach bis 2040 sollen auch bestehende fossile Heizsysteme aus Innenräumen verschwinden. Der Schönheitsfehler am Projekt? Die Chancen stehen gut, dass es nicht umgesetzt wird: Im Nationalrat bedürfte das Vorhaben nämlich einer Zweidrittelmehrheit und die SPÖ hat ihre Zustimmung bereits ausgeschlossen. Die Sozialdemokraten wollen die Regierung dazu bringen, weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Inflation zu erlassen. Es ist nicht das einzige Klimaschutzgesetz, das blockiert ist: Auch das Energieeffizienzgesetz, das für verschiedene Sektoren Zielvorgaben zur Reduktion der Emissionen vorsieht, droht zu scheitern.

Ohne Zweifel haben die Grünen in der Koalition mit der ÖVP bereits einige Pflöcke einschlagen können: So hat Österreich den Einstieg in die Bepreisung der Emissionen im Verkehr und bei Gebäuden geschafft, ein Klimabonus wurde eingeführt, ebenso ein Klimaticket und ein Reparaturbonus. Es gibt deutlich mehr Förderungen für Erneuerbare und den Umbau der Industrie. Zugleich sind Österreichs Emissionen weiterhin nicht dort, wo sie sein sollten, um das Ziel der Regierung, Klimaneutralität bis 2040, zu erreichen. Laut Wifo müssten die Emissionen bereits um 25 Prozent gesunken sein. Und im kommenden Jahr sind bereits Wahlen. Wieviel Klimaschutz können die Grünen also noch umsetzen, und wann werden die bereits fixierten Maßnahmen zu wirken beginnen - oder ist das, was bisher beschlossen wurde, einfach zu wenig?

Rund um diesen Fragen diskutiert eine prominente Runde beim Videotalk "STANDARD-mitreden". Mit dabei ist Klimaministerin Leonore Gewessler sowie der Klimaaktivist und Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien, Reinhard Steurer. Zu Gast ist die auf Klimaklagen spezialisierte Anwältin Michaela Krömer sowie der neue Chef der SPÖ-Niederösterreich, Sven Hergovich.

Diskutieren Sie mit

