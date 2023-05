Los geht's. APA/EVA MANHART

Wien - Österreichs 3x3-Basketballerinnen sind am Dienstag mit einem Sieg und einer Niederlage in die Weltmeisterschaft (Pool A) auf dem Rathausplatz in Wien gestartet. Anja Fuchs-Robetin, Sigrid Koizar, Camilla Neumann und Sarah Sagerer bezwangen Vize-Europameister Niederlande souverän 21:12 und verloren danach gegen Spanien 12:18. Am Donnerstag sind sie gegen Brasilien und Gruppenfavorit Frankreich im Einsatz.

Das abendliche Duell mit Spanien war bis zum Stand von 9:10 hart umkämpft. Dann mussten die Österreicherinnen vier Distanztreffer hintereinander hinnehmen. Die Niederlage gegen den Europameister des Jahres 2021 war nicht mehr abzuwenden. Es gelte nun fit zu werden für Donnerstag und aus Fehlern zu lernen, gab Koizar als weitere Marschrichtung vor.

Ein Fest

Die Arena im Herzen Wiens hatte erstmals gebebt, als das rot-weiß-rote Quartett am Nachmittag einlief. Im Spiel zeigte die ÖBV-Frauen keinerlei Nervosität und dominierten vom Start weg. 7:0 hieß es nach zwei Minuten, 12:4 nach fünf. Die Österreicherinnen ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Sagerer erzielte zehn Punkte und sorgte mit einem Distanztreffer auch für den Endstand. "Eine WM daheim ist ein Wahnsinn", sagte die Oberösterreicherin. Dass sie Topscorerin war, wollte die 27-Jährige nicht hervorheben. "Alle haben brav gespielt". Die Stimmung in der Arena vor dem Rathaus sei "mega". Camilla Neumann sprach von "geil". Den Start ins Turnier bezeichnete die Steirerin als "perfekt". Frankreich war zuvor erwartungsgemäß mit einem 19:14-Sieg über Brasilien gestartet.

Österreichs Männer steigen am Mittwoch ins Turnier ein (Gruppe B). Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner und Team-Neuling Rashaan Mbemba treffen auf Slowenien (17.35 Uhr) und Australien (21.40 Uhr). ORF Sport + überträgt ab 17.05 Uhr live. 3x3 ist eine Basketball-Variante, bei der zwei Teams mit jeweils drei Akteuren auf einen Korb spielen. In Tokio 2021 fand die Olympische Premiere statt. (APA, 30.5.2023)