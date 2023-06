Seit Wochen streiten Demokraten und Republikaner über die Anhebung der Schuldgengrenze. Am Wochenende war erstmals Einigung in Sicht

US-Präsident Joe Biden (re.) und der Vorsitzende der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, haben am Wochenende eine Einigung besiegelt. AP/Alex Brandon

Washington – Der Gesetzesentwurf zum Abwenden der Zahlungsunfähigkeit der USA hat eine wichtige Hürde im Repräsentantenhaus genommen. Der zuständige Ausschuss machte am Dienstagabend Medienberichten zufolge den Weg für eine Abstimmung über die parteiübergreifende Einigung frei. Über den Entwurf soll nun voraussichtlich am Mittwoch in der Parlamentskammer debattiert werden, im Anschluss steht eine Abstimmung bevor.

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sah sich zuvor mit dem wachsenden Widerstand radikaler Mitglieder seiner Partei konfrontiert.

Drohende Zahlungsunfähigkeit der USA

Der demokratische US-Präsident Joe Biden und McCarthy hatten die Einigung am Wochenende besiegelt. Vorausgegangen waren wochenlange zähe Verhandlungen zwischen beiden Parteien, die Biden sogar zur Absage von Auslandsreisen bewogen. Der Entwurf muss so schnell wie möglich in beiden Kammern des Kongresses – also dem Repräsentantenhaus und dem Senat – verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet werden, damit der US-Regierung das Geld nicht ausgeht. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte zuletzt gewarnt, die Zahlungsunfähigkeit könnte am 5. Juni eintreten. (APA, 31.5.2023)