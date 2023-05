Die Flagge des "Islamischen Staats" erlangte vor allem im Rahmen des syrischen Bürgerkriegs international traurige Berühmtheit. REUTERS/Dado Ruvic

Karlsruhe – Bei einer Razzia gegen ein Finanzierungsnetzwerk der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) sind am Mittwochmorgen in Deutschland mehr als 1.000 Kräfte des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter der betroffenen Länder sowie der Polizei im Einsatz gewesen. Insgesamt wurden mehr als 100 Objekte durchsucht, teilte die deutsche Bundesanwaltschaft mit. Zuständig seien die Generalstaatsanwaltschaften.

Sieben Personen festgenommen

Sieben Beschuldigte wurden der Mitteilung zufolge festgenommen: in Ulm (Baden-Württemberg), im Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz), in Bremen sowie im Kreis Heinsberg und im Rheinisch-Bergischen Kreis (beide Nordrhein-Westfalen). Sie sollen als Finanzmittler in das Netzwerk eingebunden gewesen sein. "Durch ihr Sammeln von Spenden und deren Weiterleitung an den IS nahmen sie eine zentrale Rolle innerhalb des Finanzierungsnetzwerkes ein", hieß es.

Die Männer und Frauen – überwiegend deutscher Staatsangehörigkeit – sollten im Lauf des Mittwochs und Donnerstags dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der entscheidet, ob sie in Untersuchungshaft müssen. Weiteren Beschuldigten werfen die Ermittler Geldzahlungen an das Finanzierungsnetzwerk zugunsten des IS vor. (APA, 31.5.2023)