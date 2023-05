Voraussetzung für Quereinsteiger sind ein passendes Studium, ausreichend Berufserfahrung und die Zertifizierung durch eine Kommission imago images/Kirchner-Media

Wien – Als Reaktion auf den zunehmenden Lehrermangel in einigen Regionen und Fächern wirbt das Bildungsministerium seit vergangenem Herbst unter dem Titel "Klasse Job" um Personal. Neben Maturanten sollen auch Akademikerinnen und Akademiker angesprochen werden, ihnen wird ein Quereinstieg bei regulärem Gehalt ermöglicht. Innerhalb von sieben Monaten gab es laut Ministerium 2.500 Bewerbungen, 800 Personen haben schon das nötige Zertifikat erhalten und könnten ab Herbst unterrichten.

Voraussetzung für eine Aufnahme ins neue Quereinsteiger-Modell für Lehrer der allgemeinbildenden Fächer wie Deutsch, Geschichte und Turnen in der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) sind ein passendes Studium (etwa Betriebswirtschaft für das Fach Mathematik), drei beziehungsweise in Ausnahmefällen 1,5 Jahre fachlich geeignete Berufserfahrung (zum Beispiel Statistiker, Wirtschaftsprüfung) und dass man nach erfolgreicher Zertifizierung durch eine spezielle Kommission auch eine Stelle an einer Schule erhält.

Parallel wird Studium innerhalb von fünf Jahren absolviert

Außerdem muss parallel zum Unterrichten innerhalb von fünf Jahren ein Quereinsteiger-Studium an einer Pädagogischen Hochschule (PH) absolviert werden, dort werden bildungswissenschaftliche und fachdidaktische Kompetenzen vermittelt. Dafür winkt eine Anstellung im normalen Lehrer-Gehaltsschema, bisher bekamen Quereinsteiger an Schulen meist nur (in der Regel schlechter bezahlte) Sonderverträge.

In einem am Mittwoch ausgeschickten Brief an Direktorinnen und Direktoren warb Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) dafür, das Potenzial der Quereinsteiger auch zu nutzen. Bei seinen Schulbesuchen habe er wahrgenommen, dass es an den Schulen auch Sorgen gebe, weil die Quereinsteiger kein klassisches Lehramtsstudium hinter sich haben und wie diese in die Schulkultur passen. Gleichzeitig sei ihm an Standorten, die schon seit vielen Jahren Quereinsteiger in ihren Teams haben, berichtet worden, dass diese mit ihren anderen Perspektiven, einschlägigen Berufserfahrungen und Expertenwissen eine Bereicherung sind und zu einer offenen Schulkultur beitragen können.

Mit dem Verlauf der Lehrkräfte-Kampagne zeigte sich der Ressortchef angesichts der bisher 2.500 Bewerbungen und 800 Zertifizierungen gegenüber der APA zufrieden. "Dieser Andrang in so kurzer Zeit übersteigt all unsere Erwartungen." Die Zahlen seien ein Beleg dafür, dass über die Offensive des Ministeriums auch über den Quereinstieg qualifizierte neue Lehrerinnen und Lehrer gewonnen werden konnten. (APA, 31.5.2023)

