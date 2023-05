USA Bär sperrt sich in Auto ein und wird mit Trick befreit

In North Lake Tahoe im US-Bundesstaat Nevada dringt ein Bär in ein parkendes Auto ein – offenbar ist er auf der Suche nach Nahrung. Als die Autotür zufällt, ist das Tier gefangen. Polizisten retten den Bären aus dem Fahrzeug, dessen Inneneinrichtung dieser inzwischen in seine Einzelteile zerlegt hat