In der Rangliste "The World's 50 Best Beaches" wurde Lucky Bay in Australien zum schönsten Strand der Welt gekürt. Aber auch der Rest der Top Ten kann sich sehen lassen

Wenn es darum geht, die besten Strände der Welt auszuwählen, gibt es eine Menge zu beachten. Denn abgesehen von einer ordentlichen Portion Sonne, Meer und Sand sucht jeder an seinem idealen Strand nach anderen Dingen. Unberührter Sand und kristallklares Wasser? Eine atemberaubende Naturkulisse? All das wurde im neuesten Ranking der "World's 50 Best Beaches" berücksichtigt. Um die Rangliste zu erstellen, hat die Website die Hilfe von über 750 Reisejournalisten, Experten und Influencern in Anspruch genommen.

Wir zeigen die Top 10:

1. Lucky Bay, Australien

Känguru am Strand von Lucky Bay im Cape-Le-Grand-Nationalpark, Westaustralien Tourism Western Australia

Als Sieger ist dabei ein schneeweißer, fast immer menschenleerer Sandstrand, der sich über fünf Kilometer neben dem türkisblauen Wasser des Südlichen Ozeans an der Südküste Westaustraliens erstreckt, hervorgegangen. Lucky Bay heißt der Strand bei Esperance, der sich zum Beispiel gegen die viel berühmtere Anse Source d'Argent (Rang 2) auf den Seychellen durchgesetzt hat.

Der relativ unbekannte Strand von Lucky Bay im Cape-Le-Grand-Nationalpark kann sich jedenfalls mit dem Titel "weißester Sandstrand Australiens" rühmen. Das sei wissenschaftlich erwiesen, wie Tourism Western Australia feststellt: Der Sand, der zu 98,9 Prozent aus reinem Quarz besteht, sei besonders rein und so fein, dass es sich bei einem Barfußspaziergang anfühle, als liefe man auf Puder. Das finden wohl auch die Kängurus, die regelmäßig zum Sonnenbaden vorbeikommen. Wer nicht nur Seite an Seite faul mit den wenig scheuen Beuteltieren in der Sonne liegen möchte, kann schnorcheln, surfen und angeln.

Mit Little Hellfire Bay (Platz 28), ebenfalls in Esperance, und Turquoise Bay in Exmouth am Ningaloo Reef (Platz 17) schafften es zudem zwei weitere westaustralische Buchten in die Top 50. Ausgewählt wurden sie für ihre Blautöne und die menschenleere, ruhige Umgebung. Ein einziger anderer Strand Down Unders außerhalb Westaustraliens schaffte es auch noch auf die Liste: Whitehaven Beach in Queensland (4).

2. Anse Source D'Argent, Seychellen

Anse Source D'Argent, Seychellen

Anse Source D'Argent, Seychellen

Der wahrscheinlich meistfotografierte Strand der Welt, die Anse Source d'Argent, steht auf der Liste an zweiter Stelle. Die Fotos zeigen es, wie atemberaubend der Strand ist – mit Granitfelsen am Ufer und rosafarbenem Sand, der einen Kontrast zum kristallklaren türkisfarbenen Wasser bildet. Die Anse Source d'Argent liegt im Südwesten der Insel La Digue. Viele Menschen reisen extra auf die Seychellen, um diesen Strand zu besuchen.

3. Hidden Beach, Philippinen

Hidden Beach, Philippinen

Hidden Beach, Philippinen

Hidden Beach sei wirklich einzigartig, schwärmen die Macherinnen und Macher der Rangliste, denn er werde seinem Namen gerecht. Liegt er doch versteckt hinter hoch aufragenden Kalksteinfelsen, sodass er von außen nicht zu sehen ist. Die kleine Bucht kann nur mit dem Boot erreicht werden, dann muss man noch durch eine kleine Öffnung schwimmen. Kristallklares seichtes Wasser, umgeben von weißem Sand und majestätischen Kalksteinwänden mit üppigem Grün und Palmen zeichnen den Hidden Beach aus.

4. Whitehaven Beach, Australien

Whitehaven Beach, Australien Getty Images

Auch dieser makellose Strand habe einen feinen weißen Sand, der sich unter den Füßen wie Puder anfühle (siehe auch Platz 1), schwärmt man bei "World's 50 Best Beaches". Der Kontrast zwischen dem weißen Sand und dem türkisfarbenen Wasser erstreckt sich über mehr als sieben Kilometer. Whitehaven ist außerdem einer der abgelegensten Strände der Welt. Obwohl er bereits seit vielen Jahren zu einem der besten Strände der Welt gewählt werde, fühle er sich immer noch wie ein ruhiges, heiteres Paradies an, heißt es.

5. One Foot Island, Cookinseln

Mit seinem blendend weißen Sand, sich wiegenden Palmen und klarem türkisfarbenem Wasser kommt One Foot Island einem tropischen Paradies wie aus dem Bilderbuch schon recht nahe.

6. Trunk Bay, Virgin Islands, USA

Trunk Bay, Virgin Islands, USA Getty Images

Er wird oft als der ursprünglichste Strand der Karibik bezeichnet. Geschützt gelegen im Nationalpark der US-Jungferninseln, hat dieser Strand – im Gegensatz zu vielen anderen in der Karibik – keine Kulisse aus Hotelkomplexen oder Shops zu bieten. Benannt wurde er nach der Lederschildkröte, die in diesem Gebiet endemisch ist und von den Einheimischen "Trunk" (Rüssel) genannt wird. Das Urteil der Jury: "Mit klarem Wasser, elfenbeinfarbenem weichem Sand und viel Schatten ist dies definitiv ein Ort, an dem man entspannen kann, um einfach nur einen der besten Strände der Welt zu genießen."

7. Honopu Beach, Hawaii, USA

Honopu Beach, Hawaii, USA Getty Images/iStockphoto

Honopu Beach versteckt sich an der Na Pali Coast auf Maui. Für die Expertinnen und Experten der "World's 50 Best Beaches" ist er der Inbegriff natürlicher Schönheit. Er ist nicht unbedingt leicht zu erreichen: Die einzige Möglichkeit, zu diesem Strand zu kommen, besteht darin, von einem Boot oder einem benachbarten Strand aus zu schwimmen. Beides sei keine leichte Aufgabe und erfordere die richtige Ausrüstung und eine vorherige Prüfung der Meeresbedingungen, heißt es: "Doch egal, ob Sie die Küste und den Strand vom Boot aus sehen oder sich zum Schwimmen dorthin wagen, wir versprechen Ihnen, dass es einer der schönsten Anblicke ist, die Sie je erleben werden."

8. Reynisfjara Beach, Island

Reynisfjara Beach, Island IMAGO/imagebroker/alimdix/xArterra

Mit dem Reynisfjara-Strand kommt etwas Abwechslung in die Top Ten: Schroff und dramatisch wirkt der isländische Strand. Im Gegensatz zu den anderen Stränden mit ihren leuchtenden Farben bietet er eine andere Art von Schönheit: schwarzen Sand, säulenförmige Basaltformationen, wildes, eiskaltes Wasser.

9. Navagio Beach, Griechenland

Navagio Beach auf Zakynthos, Griechenland. Getty Images

Der Navagio-Strand, auch bekannt als "Shipwreck Beach", ist eines der meistfotografierten Reiseziele in Griechenland und wird immer wieder zu den besten Stränden der Welt gekürt. Was diesen Strand so einzigartig macht, ist das alte Schiffswrack aus dem Jahr 1983. Der Strand liegt in einer abgelegenen Bucht auf der Insel Zakynthos, die von hohen Klippen umgeben ist, und kann nur mit dem Boot erreicht werden. Normalerweise ist es dort auch sehr voll. Nur heuer nicht, denn der Strand ist 2023 geschlossen.

10. Balandra Beach, Mexiko

Balandra Beach, Mexiko Getty Images/iStockphoto

Balandra Beach befindet sich in Baja California Sur. Das Gebiet ist seit 2018 auch geschützt: Nur eine begrenzte Anzahl von Besucherinnen und Besuchern ist pro Tag zugelassen, um die natürliche Schönheit der Umgebung zu schützen. Es ist ratsam, Wasserschuhe mitzunehmen, wenn man vorhat, weit ins Wasser hinauszugehen, denn auch Stachelrochen lieben es, in diesem fantastischen Wasser zu chillen, heißt es bei "World's 50 Best Beaches". (red, 31.5.2023)