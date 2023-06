Man plaudert über das Wetter, tratscht über andere in der Siedlung oder hilft sich gegenseitig bei Gartenarbeiten aus: Das soziale Miteinander im Garten kann angenehm sein – oder als durchaus anstrengend empfunden werden.

"Und, wie geht's euch heut?" Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel

Das Miteinander im Garten: heiter bis wolkig

Als Mensch, der einen Garten hat, ist man mit der Natur und der Umwelt verbunden, ob man will oder nicht – und sitzt gewissermaßen auch mit jenen in einem Boot, deren grüner Wirkungsbereich sich in der unmittelbaren Umgebung befindet. Daraus ergeben sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für Smalltalk, etwa über Hitze, Kälte oder anhaltende Trockenheit, die einem in der gärtnerischen Tätigkeit zu schaffen machen. Auch haben andere vielleicht Erfahrungen mit dem Anbau von Gemüse oder dem Ziehen von bestimmten Blumen, die einem selbst fehlen. Einander mit Tipps und Hacks zu unterstützen, die das Garten-Leben leichter machen, oder sich gegenseitig Werkzeuge oder Geräte zu borgen, kann ein positiv erlebter Aspekt der Nachbarschaft im Garten sein. Vielleicht macht man einander auch mit kleinen Aufmerksamkeiten in Form von Setzlingen oder Geerntetem eine Freude. Dass einem der Nachbar oder die Nachbarin im Falle eines Urlaubs den Garten gießen, kann ebenfalls sehr praktisch und willkommen sein.

Umgekehrt haben die Menschen nebenan vielleicht Gewohnheiten, die einen den letzten Nerv kosten. Ständige Einmischung in alles, was man selbst im Garten treibt, kann ziemlich lästig werden. Rasenmähen am frühen Morgen, das einen unsanft aus dem Schlaf reißt, kann ebenso den Nachbarschaftsfrieden trüben wie ständige geruchsintensive Grillereien, zu denen man dann noch nicht einmal eingeladen wird. Es soll auch schon regelrechte Nachbarschaftsfehden gegeben haben, die rund um unterschiedliche Auffassungen von der richtigen Rasenlänge oder den richtigen Umgang mit Unkraut, Schädlingen und Nützlingen ausgebrochen sind.

Wie ist das bei Ihnen?

Wie gut kommen Sie mit Ihren Garten-Nachbarinnen und -Nachbarn aus? Was gefällt Ihnen am Miteinander – und was nervt schon sehr? Und wenn Sie die Wahl hätten: Wäre Ihnen ein Garten in vollkommener Einöde weitab von anderen Menschen lieber? Berichten Sie im Forum! (dahe, 2.6.2023)