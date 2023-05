Al Pacino wird bald zum vierten Mal Vater. Andy Kropa/Invision/AP

New York - Oscar-Preisträger Al Pacino wird Medienberichten zufolge mit 83 Jahren zum vierten Mal Vater. Seine 29 Jahre alte Partnerin Noor Alfallah sei bereits im achten Monat schwanger, berichteten unter anderem das Promi-Portal "TMZ.com" und das US-Magazin "People" am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf das Management des Schauspielers.

Demnach sollen Pacino und Alfallah seit April 2022 ein Paar sein. Erst Mitte Mai hatte Schauspielkollege Robert De Niro auch im hohen Alter von 79 Jahren verkündet, zum siebenten Mal Vater geworden zu sein.

"Ich bin Teil ihres Lebens"

Pacino hat Medienberichten zufolge bereits drei erwachsene Kinder von zwei Frauen, eine 33-jährige Tochter sowie 22 Jahre alte Zwillinge. 2014 sprach er in einem Interview des Magazins "The New Yorker" über seine Kinder und sagte: "Ich bin für sie verantwortlich. Ich bin ein Teil ihres Lebens. Wenn ich es nicht bin, macht das mich und sie traurig."

Al Pacino ist für seine Rollen in Filmen wie "Der Pate", "Scarface" oder "Der Duft der Frauen" bekannt. Für letztere wurde er 1993 mit dem Oscar ausgezeichnet. (APA, 31.5.2023)