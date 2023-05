Liebe Leserin, lieber Leser,

der vielleicht wichtigste Games-Launch des Jahres steht bevor. Bald dürfen sich mutige Abenteurer aufraffen, um in Diablo 4 erneut gegen Monsterhorden aus der Hölle und ihre dämonische Anführerin Lilith zu Felde zu ziehen. Im Vorfeld sind bereits erste Rezensionen erschienen. Wir haben das erste Feedback der Spielepresse zusammengefasst.

Am Montag gibt es dann auch den vielleicht wichtigsten Hardware-Launch des Jahres. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach, wird Apple an diesem Tag seine erste Mixed-Reality-Brille vorstellen. Was diese bringen könnte und uns sonst noch zum Start der WWDC erwartet, lesen Sie bei uns.

Achja, und falls Sie mal eine Abwechslung von freundlichen KI-Chatbots brauchen: Wir stellen zwei Exemplare vor, die ihren Nutzern vorwiegend Verachtung entegen bringen. Viel Spaß (oder so)!

"Diablo 4" startet mit hohen Bewertungen

Mixed-Reality-Headset und mehr: Was Apple auf der WWDC präsentieren dürfte

DeppGPT und BratGPT: Chatbots für Hartgesottene

Surface Duo: Neues Update lässt Microsofts Android-Smartphones abstürzen

Frederiksen hält teilweise von ChatGPT geschriebene Parlamentsrede

Schweizer Polizei enttarnte weltweit 2.200 Pädokriminelle