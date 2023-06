Pro

Seit vier Monaten plane ich meine Hochzeit. Und auch wenn ich mich nie für eine potenzielle "Bridezilla" gehalten hätte: Der Wedding-Wahnsinn erfasst einen schneller, als man "Ja, ich will" sagen kann. In meiner Prioritätenliste steht das Kleid übrigens nicht an erster Stelle (Gäste) – und auch nicht an zweiter (Genuss). Es kommt eher irgendwo im unteren Mittelfeld, nach dem DJ und knapp vor den Blumen. Wieso ich es trotzdem niemals hergeben würde? Ich liebe Erbstücke. Schon als kleines Kind fand ich es großartig, mit den alten Faschingskostümen meiner Mutter zu spielen. Als Teenager stürzte ich mich auf ihr Maturaballkleid. Wenn sie nicht in mir gar nicht schmeichelndem Orange vor den Standesbeamten getreten wäre, würde ich sehr wahrscheinlich auch in ihrem Hochzeitskleid heiraten. So werde ich aber ganz gewiss mein eigenes aufbewahren. Vielleicht habe ich ja einmal ein Kind, das es gern tragen möchte. Sonst kann es auch in ein paar Jahren noch bei Willhaben landen – dann eben als Vintage-Modell!

Antonia Rauth aus dem Podcast-Team heiratet bald. Ihr Hochzeitskleid wird sie auf jeden Fall als Erbstück aufbewahren.