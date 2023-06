Von Jo Angerer aus Moskau

Besucht man im Winter die endlosen Weiten der sibirischen Taiga, fährt man über viele Kilometer an verkohlten Baumruinen vorbei. Jetzt, zu Beginn des Sommers, brennen dort die Wälder. Derzeit stehen nach Informationen der Forstbehörden russlandweit 6,2 Millionen Hektar Wald in Flammen, das sind fast 16 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Russlands Wälder stellen ein Fünftel aller weltweiten Waldgebiete dar. Durch die riesigen Waldbrände entstehen große Mengen CO2, die das Klima belasten. Nach EU-Berechnungen haben die Waldbrände in Sibirien etwa im Jahr 2020 rund 395 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Der Klimawandel, heiße Sommer und niederschlagsarme Winter begünstigen die Feuer. Der Wald ist trocken wie Zunder, die geringste Ursache genügt, um einen Waldbrand zu verursachen.

In Yuldus in der Region Kurgan brannte auch ein Schulbus aus. IMAGO/SNA

Verdacht auf Brandstiftung

Die Feuer sollen zum Teil durch Brandstiftung entstanden sein. 46 Verdächtige seien identifiziert und sieben Verfahren wegen mutmaßlicher Brandstiftung eingeleitet worden, berichtete Tass. Die Feuer in der Ural-Region wüten seit Ende April, die Zahl der Toten dürfte noch zunehmen. Einwohner mussten die betroffenen Gebiete verlassen, Hunderte von Häusern wurden offiziellen Angaben zufolge zerstört.

In den heißen Sommermonaten hat Russland dann zunehmend mit Waldbränden zu kämpfen. Experten warnen seit Jahren, dass dies durch den Klimawandel noch verstärkt werde. Gelöscht werden die Brände in den entlegenen Gebieten nur, wenn sie Siedlungen gefährden. Und auch das gelingt allzu oft nicht.

Die Feuerwehren sind überfordert. Soldaten und Rettungskräfte helfen mit. Im letzten Jahr gab es vereinzelt Berichte, dass in einigen Waldbrandregionen aufgrund der Kämpfe in der Ukraine ein Mangel an Rettungskräften herrschte.

Wo staatliche Brandbekämpfer fehlten, sprang oftmals Greenpeace ein. Die Freiwilligen der Umweltschutzorganisation organisierten Löscharbeiten und halfen den Betroffenen. Auf diese Hilfe müssen die Opfer in diesem Jahr verzichten, denn Greenpeace wurde jetzt zur "unerwünschten Organisation" erklärt. Die Organisation habe versucht, sich in die inneren Angelegenheiten des Staates einzumischen und betreibe antirussische Propaganda, indem sie Sanktionen gegen Russland fordere, so die Generalstaatsanwaltschaft. Damit ist jede weitere Tätigkeit von Greenpeace in Russland quasi verboten.

Strafverfahren gegen Greenpeace-Aktivisten

Der Hintergrund: Aktivisten von Greenpeace hatten im letzten Jahr versucht, einen Tanker daran zu hindern, russisches Öl nach Norwegen zu liefern – aus Protest gegen die Invasion in der Ukraine, so Greenpeace. Die Aktivisten ketteten sich an das Schiff, das vor einem Ölterminal etwa 70 Kilometer südlich der norwegischen Hauptstadt Oslo lag.

In Russland gab es bereits 2013 ein Strafverfahren gegen Greenpeace-Aktivisten. Sie hatten versucht, eine Bohrinsel des Energieriesen Gazprom im Arktischen Ozean zu besteigen, um gegen die Ölförderung in der Arktis zu protestieren.

Greenpeace hat in Russland seine Arbeit inzwischen eingestellt. In einer Erklärung heißt es: "Durch die Zerstörung von Greenpeace verliert das Land führende Experten für die Lösung von Umweltproblemen." Und eben viele Helfer, etwa bei den Waldbränden. "Die Beseitigung von Greenpeace in Russland ist ein absurder, verantwortungsloser und zerstörerischer Schritt, der nichts mit dem Schutz der Interessen des Landes zu tun hat", heißt es weiter. (Jo Angerer, 1.6.2023)