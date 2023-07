Malarina ist Kabarettistin und lebt in Wien. Geboren wurde sie als Marina Lackovic in Serbien, sie wuchs in Tirol auf, bevor sie für ihr Komparatistikstudium nach Wien zog. 2022 erhielt sie den Österreichischen Kabarettpreis für ihr Programm "Serben sterben langsam".

