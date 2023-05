Reinhardt-Seminar-Chefin Maria Happel bezog am Mittwoch Stellung. APA/GEORG HOCHMUTH

Max-Reinhardt-Seminar-Chefin Maria Happel meldete sich am Mittwochnachmittag zu den von Studierenden gegen ihren Führungsstil erhobenen Vorwürfen zu Wort. DER STANDARD hatte den betreffenden, von zwei Dritteln der Studierenden unterschriebenen offenen Brief vergangenen Freitag öffentlich gemacht. "Ich weiß, dass von dieser 'großen Mehrheit' nicht alle befragt wurden", sagte Happel nun zur APA mit Blick auf die Unterzeichnenden. "Aber natürlich muss man so etwas ernst nehmen und hinterfragen, was passiert ist." Jedenfalls sei der Protest für sie "absolut unerwartet" gekommen, sie sei im Vorfeld des Briefes nicht von Studierenden kontaktiert worden. Sie finde es "toll, dass wir Persönlichkeiten ans Haus geholt haben, die sich auf die Hinterbeine stellen und was bewegen wollen", aber sie erkenne sich in den Vorwürfen nicht wieder.

Bezugnehmend auf den Vorwurf, sie habe auf MeToo-Vorwürfe nicht adäquat reagiert, kontert sie, man habe "die Causa diskret und vorbildlich gelöst". Man habe "mit den Betroffenen im Beisein der Gleichbehandlungsstelle getrennt voneinander Gespräche geführt. Es wurde niemand angeprangert." Man habe am Seminar zudem die nötigen Schritte in die Wege geleitet, Workshops gemacht. Sie habe Mentorinnen eingeführt, und ihre Tür stehe jederzeit offen. Der Vorwurf, dass sie kaum am Haus präsent sei? Dass sie viel beschäftigt sei, sei bekannt gewesen, sagt Happel. Deshalb gebe es eine stellvertretende Institutsleitung. Dass sie in Präsenz nicht so oft da sein könne, sei "Fakt". Deshalb habe sie dem Burgtheater im Februar auch mitgeteilt, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr für Premieren zur Verfügung stehe. Sie habe sich also "freigeschaufelt". Laut Vertrag müsse sie 14 Stunden vor Ort sein – "es ist aber mehr".

Gefühle gehören dazu

Bezüglich ihres Umgangstons merkt sie an, sie sei nur ein einziges Mal laut geworden, nämlich beim betreffenden Vorfall. Dass ihre Stellvertreterin Studierende zum Weinen bringe, sieht Happel indes als Teil der Ausbildung: Gefühle seien die Ware des Seminars. "Ich glaube, dass man einen Teil der Menschen in Ausbildungsstätten wie der unseren nicht immer gut behandeln kann. Wir arbeiten mit Grenzen, die auch überschritten werden." Sie rechtfertige damit keinen "bösen Umgangston", doch könne es "sicher vorkommen, dass sich jemand ungerecht behandelt fühlt". Um "die Strukturen und das, was im Argen liegt, in Bewegung zu bringen", wünscht sie sich die Hilfe einer externen Person. (red, 31.5.2023)