Österreichische Schauspielerin tritt in neuer Produktion Stelle im Berliner Forstamt Grunewald an

Stefanie Reinsperger hier im "Tatort",hier im Clinch mit ihren Kollegen Jörg Hartmann. Foto: ORF/WDR/Bavaria Fiction/Thomas Kost

Berlin - Schauspielerin Stefanie Reinsperger (35) hat eine neue Fernsehrolle. In "Die Großstadtförsterin" spielt sie eine junge Försterin, die eine Stelle im Forstamt Grunewald antritt. "Aktuell laufen in Berlin die Dreharbeiten zum 90-minütigen Auftakt", teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Mittwoch mit. Die Österreicherin Reinsperger ist bisher etwa im Dortmunder "Tatort" und am Berliner Ensemble auf der Theaterbühne zu sehen.

Nun spielt sie eine "einsamkeitsliebende Försterin", die sich mit Menschen eher schwertue und auf den Großstadtwald und seine Besonderheiten pralle - etwa nackte Männer und demonstrierende Wildschwein-Fans. Aktuell werde ein Spielfilm produziert, der voraussichtlich 2024 in der ARD laufen soll. Sollte der Film das Publikum begeistern, könne daraus eine Filmreihe entstehen, teilte eine rbb-Sprecherin mit. (APA, 31.5.2023)