Bereits im Juli ist Schluss mit dem Service, danach muss der eigene Cloud-Speicher höchstwahrscheinlich aufgerüstet werden. Apple

Am 27. Juli ist es so weit. Der bereits 2011 eingeführte Service "Mein Fotostream" wird laut offizieller Aussage von Apple eingestellt. Die beliebte iCloud-Funktion wird laut Apple durch iCloud-Fotos abgelöst, das jedoch einige Abstriche mit sich bringt.

Umstellung erfolgt bald

Der Sinn von "Mein Fotostream" war praktisch und sinnvoll gleichermaßen. Fotos wurden damit automatisch in die Cloud hochgeladen, um sie auf allen eigenen Apple-Geräten bestaunen zu können. Unterstützt wurden allerdings nur Bilder und keine Videos, wie Nutzerinnen und Nutzer des Service sicher wissen. Der Upload in die Cloud passierte automatisch, sofern eine Internetverbindung gegeben war.

Das Beste an dem Service war aber mit Sicherheit, dass er den Speicherplatz der iCloud nicht belastete. Dies ändert sich mit der Umstellung auf iCloud-Fotos. Damit werden die zahlreichen kostenfreien, an die eigene Apple-ID-Account verknüpften iClouds wohl schnell voll sein, bieten diese doch lediglich fünf Gigabyte Platz. Viele von uns werden in den nächsten Wochen also überlegen, auf welches iCloud+-Abo man wechseln wird. Angeboten werden etwa 50 Gigabyte für einen Euro pro Monat, 200 Gigabyte für rund drei Euro pro Monat, und für zehn Euro pro Monat gibt es zwei Terabyte Speicherplatz.

Schritt-für-Schritt-Anweisung

Wer sich noch nicht sicher ist, ob und welches Upgrade er für die iCloud anpeilt, sollte die eigenen Daten in jedem Fall sichern. Ab dem 27. Juli wird kein automatischer Upload der Fotos mehr stattfinden. Eine simple Upgrade-Taste wird ebenfalls nicht auf den Wechsel hinweisen.

Ist man unsicher, was zu tun ist, folgt man am besten den Anweisungen von Apple, die in einem Support-Dokument die wichtigsten Schritte anführen. Da finden sich etwa Punkte wie das Öffnen des Albums "Mein Fotostream", wo man doch bitte die zu sichernden Aufnahmen markieren soll. Via Teilen-Funktion speichert man die Daten lokal ab. Dies kann man sowohl auf dem iPhone, dem iPad oder auch dem Mac durchführen. (red, 31.5.2023)