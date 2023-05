Pechvogel Ziad El Sheiwi. APA/HERBERT NEUBAUER

Wien - Austria-Talent Ziad El Sheiwi hat sich zum dritten Mal in 16 Monaten das Kreuzband gerissen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, zog sich der 19-Jährige die Verletzung im Training zu. El Sheiwi riss sich im Dezember 2021 erstmals das Kreuzband im rechten Knie, bei seinem Liga-Comeback in Hartberg passierte das Malheur dann zehn Monate später. Nun muss der Linksverteidiger erneut monatelang pausieren. Er wurde bereits am Mittwochabend in Tirol operiert.

Bei Doron Leidner besteht nach seiner Auswechslung beim Auswärtsspiel gegen den LASK ebenfalls der Verdacht eines Kreuzbandrisses. Der Israeli reiste für weitere Untersuchungen nach Griechenland. Leidner ist bis Saisonende von der Austria von Olympiakos Piräus ausgeliehen. (APA, 31.5.2023)