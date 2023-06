Auf 1.500 Quadratmetern sollen künftig auch Wettkämpfe ausgetragen werden, kündigt die Stadt Wien an

Die Stadträte Wiederkehr und Hacker präsentierten die neue Halle. Stadt Wien/Bubu Dujmic

Wien bekommt eine neue Skatehalle: In der Wintersaison 2023/24 eröffnet eine 1.500 Quadratmeter große Halle im Gewerbegebiet von Florisdorf, kündigten Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) am Donnerstag an. Neben Skateboards können Besucherinnen und Besucher dort etwa auch Scooter, Inlineskates und BMX-Räder nutzen.

Nach der Schließung des Skateparks in Liesing wird der neue Skatepark das einzige ganzjährige Angebot dieser Art in Wien sein. Er befindet sich in der Vohburggasse 2, nahe der Stadtgrenze, im Gewerbegebiet Strebersdorf.

Mit dem Betrieb betraut wird der Verein Skateboard Club Vienna, der auch Coaching-Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen hat. Die Halle soll künftig auch als Austragungsort für Wettkämpfe fungieren, weswegen man sich bei der Planung an internationalen Standards im Skateparkbau orientiere, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Seit 2021 ist Skateboarding olympische Disziplin. (red, 1.6.2023)