Noch vor den Sommerferien lassen sich die Streamingdienste nicht lumpen, Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein reichhaltiger Nachschub an Dramen, Soaps, Dokus. Ein Überblick:

The Days

Zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass es im japanischen Atomkraftwerk Fukushima zur Kernschmelze kam. Durch ein Erdbeben und einen Tsunami kollabierten mehrere Kühlsysteme. The Days zeigt die Ereignisse aus drei verschiedenen Perspektiven und arbeitet sieben dramatische Tage aus dem Blickwinkel der Regierung auf, des betroffenen Unternehmens und der Einsatzkräfte, die versuchten, den Super-GAU abzuwehren. Erinnert an die preisgekrönte HBO-Erfolgsproduktion Chernobyl. 1. 6., Netflix

"The Days" über die Atomkatastrophe in Fukushima

Netflix Asia

Echte Norweger

Um ganz persönliche Dramen geht es in der achtteiligen Serie Echte Norweger, Papa Marwan (Nader Khademi) kämpft um seine fünfjährige Tochter Kiki, die nach dem Tod seiner Frau bei den Schwiegereltern wohnt. Die Großeltern wollen das Sorgerecht für die Kleine. Aus Angst, Kiki zu verlieren, entführt er seine Tochter und kämpft gemeinsam mit seinen muslimischen Freunden aus Oslo gegen Vorurteile und Bürokratie. Nicht ohne meine Tochter sozusagen. Ob blondgefärbte Haare dabei helfen? 1. 6., Arte-Mediathek

The Idol

Wenn wir die Vehemenz der Vorabberichterstattung als Indikator für den tatsächlichen Erfolg werten, so hat HBO mit The Idol wohl einiges richtig gemacht. Vorab zu sehen war die Serie mit Lily-Rose Depp und R&B-Sänger The Weeknd vorab beim Filmfestival in Cannes. Ersonnen hat die Geschichte rund um eine toxische Beziehung Euphoria-Macher Sam Levinson. Depp spielt einen Pop-Superstar am Rande des Nervenzusammenbruchs, der sich mit Clubbesitzer und Ungustl Tedros (Abel Tesfaye aka The Weeknd) einlässt. Es geht um Sex, es geht um Macht, es geht um Machtmissbrauch. Und das in Hochglanz. 5. 6., Sky

"The Idol" auf Sky

Sky TV

Arnold

Der Zeitpunkt ist natürlich punktgenau gewählt. Seit kurzem macht Arnold Schwarzenegger als CIA-Agent vor der Pension in Fubar einigen Menschen das Leben schwer und liegt damit in Österreich derzeit auf Platz eins der meistgestreamten Netflix-Produktionen. Jetzt schießt der Streamingdienst eine dreiteilige Doku über Arnies echtes Leben nach. Dabei wird nicht nur gepumpt, trainiert und über Hollywood sinniert, Regisseurin Lesley lässt auch Arnies Rückschläge und Tiefpunkte nicht aus. Zu Wort kommen unter anderem auch James Cameron, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis oder Sylvester Stallone. 7. 6., Netflix

Arnold | Official Trailer | Netflix

Netflix

Saint X

Postkartenidylle, Karibikstrand, und dann war aber doch nichts mit der verdienten ­Erholung. "In diesem Luxusresort kommen Geheimnisse an die Oberfläche", verspricht Disney+ und schickt in Saint X zwei Schwestern auf Urlaub in dieses Ferienparadies, aus dem eine nicht mehr lebend zurückkommt und die andere die Wahrheit herausfinden will. Das wird bald gefährlich und auch ein ­wenig kompliziert. Autorin und Produzentin Leila Gerstein (The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd) erzählt die Geschichte aus verschiedensten Perspektiven und auf unterschiedlichen Zeitebenen. Adaption des gleichnamigen Romans der Schriftstellerin Alexis Schaitkin. 7. 6., Disney+

Saint X | Official Trailer | Hulu

Hulu

Kohlrabenschwarz

Es ist nicht alles eitel Wonne im vermeintlich idyllischen Voralpenland. Ganz im Gegenteil, hier trägt sich gar Grausames zu. Aus der Auszeit für den Ex-Polizeipsychologen Stefan Schwab (Michael Kessler) wird nichts. Denn: Kinder verschwinden, sagenumwobene Ge­genstände tauchen auf, und alte Märchen werden blutig real. Rund um Schwab formiert sich ein interessantes Ermittlerteam, bestehend aus seiner Ex-Frau Susanne (Bettina Zimmermann), einem eigenartigen Pfarrer (Peter Ketnath) und der coolen Polizistin Anna (Bettina Lamprecht). Horror in Serie, basierend auf der Audible-Hörspielserie von Tommy Krappweis. 8. 6., Paramount+

Kohlrabenschwarz (Offizieller Trailer) | Paramount+ Deutschland

Paramount Plus DE

Star Trek: Strange New Worlds

Und wieder heißt es: auf zu neuen Welten, in der zweiten Staffel mit Captain Christopher Pike (Anson Mount), Offizier Spock (Ethan Peck), Nummer Eins (Rebecca Romijn) und all den anderen. Ortegas freut sich auf eine Außenmission, Paul Wesley (Vampire Diaries) übernimmt die Rolle von James T. Kirk. "Größere Science-Fiction-Ideen, größere fremde Welten, verrücktere Dinge", verspricht Produzent Henry Alonso Myers. Galaktische Vorfreude. 15. 6., Paramount+

Star Trek: Strange New Worlds Series 2 | Official Trailer | Paramount+

Paramount+ UK & Ireland

Glamorous

Eine Soap mit Kim Cattrall? Her damit! Vielleicht wird sie damit das Sex and the City-Image doch noch los. In dem neuen Netflix-Projekt spielt sie die smarte Make-up-Chefin Madolyn Addison, die sich des queeren Marco Mejia (Miss Benny) annimmt. Und dem ­Influencer mit viel Einsatz dabei hilft, herauszufinden, wer er ist und was er will. Zehn Folgen zwischen Puderdose und Identitäts­findung von Autor und Produzent Jordon Nardino, der immerhin schon für Star Trek: Discovery im Einsatz war. 22. 6., Netflix